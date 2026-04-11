Hegyi Iván: Palánk, padló, Pago Pago

A kenguruk után „Socceroos”-nak hívott együttes előzőleg 22-0-ra legyőzte Tonga csapatát. Majd Frank Farina ausztrál szövetségi kapitány úgy gondolta, pihenteti az összesen tíz gólt szerző két csatárát, John Aloisit (6) és Damian Morit (4).
Nem tette rosszul.
A válogatottban harmadszor játszó, huszonkét éves Archie Thompson, a Sydney külterületén alapított Marconi Stallions futballistája tizenhárom, míg David Zdrilic, a német Unterhaching légiósa nyolc gólt ért el. Thompson, aki Új-Zélandon született skót papa és pápua új-guineai mama gyermekeként, rekordot döntött, mert nemzetközi mérkőzésen tíz gól volt az addigi csúcs.
A hőskorban állították fel. Sofus Nielsen az 1908-as olimpia dán–francia mérkőzésén (17:1), míg Gottfried Fuchs az 1912-es nyári játékok német–orosz találkozóján (16:0) rámolt be tízet. Fuchs zsidó volt, ezért 1937-ben elmenekült a náci Németországból, előbb Angliába ment, majd Kanadában telepedett le. Ötkarikás hőstettének hatvanadik évfordulóján, 1972-ben meghívták volna a müncheni Olimpiai stadion nyitó mérkőzésére, az NSZK–Szovjetunió találkozóra (4-1), de az avatás előtt három hónappal, nyolcvankét éves korában meghalt.
Archie Thompson abszolút csúcstartóvá is vált – Coffs Harbour pázsitján neki kellett volna viselnie a 13-as mezt, nem a csupán mesterhármasig jutó Con Boutsianisnak –, igaz, csak holtversenyes rekorder lett, mert a tizennyolc esztendős John Petrie szintén tizenhárom gólt jegyzett 1885-ben, az Arbroath–Bon Accord skót kupameccsen (36:0). A vesztes csapat kapujában egy jobb bekk, Andrew Lornie állt, mivel Jimmy Grant, a Bon Accord egyetlen kapusa a meccs előtti napon tartott edzésen megsérült. Jim Milne, az Arbroath kapusa ugyanakkor paraplét kért és kapott nagy magányában, hogy ne ázzon ronggyá a szakadó esőben.
Az ausztrál tengerparti üdülőhelyen Michael Petkovic, a házigazdák kapusa, aki a 86. percben nyúlt először a labdához – Pati Feagiai hazaadásszerű lövése után –, napernyőt kérhetett volna. Ellenben a túloldali kolléga! Szegény Nicky Salapu ezerszer megbánta, hogy a húszas keretből egyedül neki nem adódott beutazási gondja. Tizenkilenc társa nem mehetett Ausztráliába, mert egyiküknek sem volt amerikai útlevele, márpedig Amerikai Szamoa az Egyesült Államok fennhatósága alatt áll. Ezért aztán a fővárosban, Pago Pagóban ideiglenes csapatot toboroztak olyan fiatalokból, akiknek nem lehettek vízumproblémái.
Az összetrombitált garnitúra átlagéletkora alig érte el a tizennyolc évet, ráadásul a kerettagok zömének futballcsukát kellett venni, mert addig legföljebb tornacipő volt a lábán, ha nem mezítláb játszott. Az persze nem állítható, hogy Tunoa Lui szövetségi kapitány eredeti gárdája méregerős lett volna, hiszen a világranglista 203., utolsó helyén vesztegelt.
Mire az ifik letudták a meccset, a húsz éves Salapu úgy festett, mint Moldova György felejthetetlen hőse, Baumgartner Sebestyén, az érzékeny kapus, aki klubja, a drégelypalánki Balsors Tsz SK sporttelepén a meccsek idejére betiltatta a napraforgó- és tökmagárusítást, mert a ropogás zavarta az összpontosításban. Mi több, kapott gól után a revolverkölcsönzőben kellett kicsavarni kezéből a fegyvert. Klubja százezer forint lelépési pénzt fizetett, de nem azért, hogy odaszerződjön; hanem, hogy végre elvigyék Palánkról.
Szegény szamoai Baumgartnernek csak annyi öröme volt az ausztráliai meccsben, hogy a mérkőzés nem 32-0-val zárult, pedig az eredményjelzőn az állt. Ám a találkozó után – für alle Fälle – ellenőrizték a jegyzőkönyvet, és kiderült: a készüléken eggyel többet tüntettek fel a kelleténél. Az elkenődött Salapu úgy állt bosszút Ausztrálián, hogy elektronikus játékban Szamoával – Amerikai Szamoa nem volt – rendre 50-0-ra verte az „auszikat”.
A brit The Telegraph így számolt be 31-0-s a találkozóról: „Az amerikai szamoaiak fantasztikus énekesek és táncosok, de gyászos játékosok. Egy hetedosztályú amatőr csapat tartalékjai is legyőzték volna őket."
Farina szakvezető bírálta a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséget, amiért a FIFA ilyen abszurd mérkőzésekre kényszeríti Ausztrália válogatottját. „A 31-0-val senki sem nyer igazán. Ez kínos, sőt szégyenletes” – mondta.
Basil Scarsella, az óceániai szövetség elnöke így replikázott: „Az edző megjegyzései fölöslegesek és indokolatlanok. A kis országok csapatainak joguk van négyévente találkozni Ausztrália és Új-Zéland legjobbjaival. Ausztrália is szívesen találkozik olyan erős válogatottakkal, amilyen Argentínáé, Brazíliáé vagy Franciaországé.”
Ettől még a szamoaiak úgy érezhették magukat Coffs Harbourben, hogy hozzájuk képest Eric Moussambani torpedó a vízben, míg Eddie, a sas, alias Michael Edwards tetőtől sítalpig a sáncok óriása.
Ám tíz és fél évvel később, 2011. november 22-én sikerült elűzni a démonokat. Ekkor Amerikai Szamoa együttese 38 vesztes mérkőzés után győzelmet aratott, 2-1-re nyert Tonga csapata ellen. Erről 2023-ban amerikai film készült A győztes gól címmel. A Tongától egyetlen gólt beszedő Salapu kapust Uli Latukefu ausztrál színész alakította.
A főszerepet Michael Fassbender kapta, aki Thomas Rongen holland trénert formálta meg. A szigetekre szegődő szakvezető azt mondta, amikor Amerikai Szamoára érkezett: „Soha nem láttam még ennyire alacsony színvonalú futballt nemzetközi szinten. Olyan együttes irányítását vettem át, amelyben sokan olyan túlsúlyosak, hogy húsz percnél többet nem képesek futni.”
A mozi világpremier előtti beharangozója úgy szólt:
Samoa goes to Hollywood.
Ausztrália együttese pedig a gólzuhatag ellenére sem ment Dél-Koreába vagy Japánba, a 2002-es világbajnokságra. Noha Új-Zéland csapatával szemben 6-1-es összesítéssel továbbjutott, az interkontinentális pótselejtezőn hiába nyert otthon 1-0-ra Uruguay válogatottja ellen, a montevideói visszavágón 3-0-ra kikapott.
Archie Thompsonhoz talán még ennél is komiszabb volt a sors. A Guinness Rekordok Könyvébe is bekerülő csatár tizenhárom gólja sem volt elég ahhoz, hogy az ausztráloknak a 31-0-t követő mérkőzésén, a Fidzsi-szigetek gárdája ellen (2-0) ne találja magát a kispadon.
AUSZTRÁLIA–AMERIKAI SZAMOA 31-0 (16-0)
Vb-selejtező, 2001. április 11., Coffs Harbour, 2500 néző. Jv.: Leaustic (tahiti).
Ausztrália: Petkovic – Muscat, Moore, Popovic (De Amicis, 46. perc) – Aurelio Vidmar, Boutsianis, Horvat, Colosimo, Tony Vidmar (Miller, 46.) – Thompson, Zdrilic.
Amerikai Szamoa: Salapu – Falimaua – Leututu (Mariko, 50.), Lalalu, Sinapati, Savea – Faaloua, Mulipola, Feagiai, Young Im Min – Falaniko (Ioane, 84.).
Gól: Boutsianis (10., 50. és 84.), Thompson (12., 23., 27., 29., 32., 37., 42., 45., 56., 60., 65., 85. és 88.), Zdrilic (13., 21., 25., 33., 58., 66., 78. és 89.), Aurelio Vidmar (14. és 80.), Popovic (17. és 19.), Colosimo (51. és 81.), De Amicis (55.).