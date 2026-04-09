„Hamisítás a Medián kutatása”

Medián;Gulyás Gergely;

2026-04-09 10:29:00 CEST

A Medián munkatársainak vágya az a mandátumbecslés, amelyet a cég tett közzé. Eszerint a Tisza Pártnak kétharmados többsége lesz a következő Országgyűlésben. Gulyás Gergely jelezte, ha nem vágyakról, akkor hamisításról beszélhetünk,„aminek az okát nem mi mondtuk meg, hanem Molnár Csaba DK-s képviselő, aki megmondta, hogy nekik is mért volna kedvezőt a Medián, hogyha ők fizetnek érte.

Közölte, ha valaki pénzért állapítja meg annak, aki fizet, kedvezően a támogatottsági adatokat, akkor az nem kutatás, hanem hamisítás, vagyis pénzt kap azért, hogy valakinek a népszerűségét úgy tüntesse föl, mintha az valós lenne. Hozzátette, hogy ezt mindenki tudja, még a nem kormánypártokra szavazni szándékozó választópolgárok is, ezért ez szerinte nem kutatás, hanem hamisítás.

Kifejtette, hogy ezért van felelőssége Hann Endrének és a Mediánnak, mert állítása szerint ez része annak, hogy olyan hangulatot gerjesztenek, amely a választások után nehezen lesz kezelhető, és ebben már most megállapítható az ő személyes felelősségük. Megjegyezte, nem biztos, hogy azért, mert egy kutatásért most éppen fizettek, megéri ilyeneket kitalálni és hamisítani, de ez már az ő felelősségük.

Hozzátette, hogy erre most egyikük sem tud válaszolni, ugyanakkor azt tudja mondani, hogy miután elég pontos kutatásokat látnak, az, amit nyilvánosságra hoztak, hazugság. Úgy vélte, három nap múlva, a választáson mindenki látni fogja, hogy ez hamisítás, amelynek semmi köze a közvélemény-kutatási szakmához.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy minden választás nyitott, hiszen egyelőre a 106 egyéni választókerületi jelöltre és a 93 listás helyre lehet szavazni, és még egyetlen szavazatot sem adtak le, így a választás természetesen nyitott. Ugyanakkor úgy látja, hogy a kormánypártoknak nagyon jó esélye van arra, hogy többséget szerezzenek a vasárnapi választáson, és szerinte ez fog történni, sőt ebből a szempontból még az eredmény mértéke is meglepetést okozhat.

A miniszter fenntartja korábbi években tett álláspontját, hogy a kétharmad most is a csodák világába tartozik.