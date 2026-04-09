Hangfelvétellel próbálja bizonygatni a Fidesz médiája, hogy Magyar Péter szerint nagy háború lesz

hangfelvétel;háború;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-04-09 12:05:00 CEST

Az ellenzéki politikus úgy reagált, hogy ezredjére is megpróbálkozik azzal, ami eddig nem jött össze.

„Geci nagy háború lesz” - jelentette ki a Tisza Párt elnöke azon a hangfelvételen, amelyet az enyhén szólva Fidesz-közeli a Patrióta YouTube-csatorna hozott nyilvánosságra.

Ezen Magyar Péter korábbi barátnője, Vogel Evelin hallható, aki azt mondja, sokkal jobb lenne a világ, ha humoristák lennének politikusok, de színészek ne, mert akkor háború lesz. Erre felelte az ellenzéki politikus a cikkben szereplő első mondatot.

A Fidesz ezzel kívánja alátámasztani, hogy Magyar Péter végig hazudott a kampányban.

A pártelnök – a hangfelvétel tényének megemlítése nélkül – reagált, hogy három nappal a parlamenti választás előtt „a Fidesz végső kétségbeesésében még egyszer, ezredjére” is megpróbálkozik a hazug háborús propagandával. Szerinte „említésre sem lenne érdemes, ha ezt nem pont azon a napon tennék, amikor nyilvánosságra kerültek a csádi misszió kormányzati tervei.

Megismételte azt is, hogy a Tisza-kormány alatt újra rend, béke, biztonság és fejlődés lesz Magyarországon. Posztját pedig azzal zárta, hogy „vasárnap történelmet írunk és rendszert váltunk”.



