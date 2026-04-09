IDEA Intézet: Tisza-Fidesz 50-37 a biztos szavazók között, a DK és a Mi Hazánk a bejutási küszöb környékén áll

Fidesz;DK;közvélemény-kutatás;parlamenti választás;Idea Intézet;Mi Hazánk Mozgalom;Tisza Párt;

2026-04-09 12:01:00 CEST

A közvélemény-kutató friss adatai szerint Magyar Péter pártját a biztos szavazó, pártot választani tudók 50 százaléka, míg a Fideszt csak 37 százaléka választaná.

A választási kampány utolsó hetére sem csökkent a Tisza Párt előnye a Fidesz-KDNP előtt. Ha a parlamenti választásokra április legelején került volna sor, Magyar Péter pártja a szavazatok 50 százalékát szerezte volna meg, miközben a kormánypártokra csak a választók 37 százaléka adta volna le a voksát – derült ki az IDEA Intézet lapunkhoz is eljuttatott közleményéből. Hozzátették, a kampány utolsó hete, a Mi Hazánk és a DK számára kiélezett: akár mindkét párt elérheti a parlamenti frakció alapításához szükséges 5 százalékos küszöböt, de arra is van esély, hogy végül mindkettő kiszorul a parlamentből április 12-e után.

A felmérés szerint a parlamenti választás előtt egy héttel a magyarországi felnőtt népesség 39 százaléka volt a Tisza Párt támogatója, így Magyar Péter pártjának népszerűsége továbbra is jelentősen meghaladja a Fidesz-KNDP-ét (30 százalék). A választási kampány során mindkét párt erősödni tudott: a Tisza támogatottsága 4, a Fidesz-KDNP-é pedig 3 százalékponttal emelkedett az év elejéhez képest. Az elmúlt hónapokban nőtt a választási hajlandóság is a társadalomban, sokan választottak pártot maguknak. Január óta 27-ről 21 százalékra csökkent a politikai preferenciáikban bizonytalan felnőttek hányada.

A biztos szavazó, pártot választani tudók körére értelmezett adatok azt mutatják, hogy a Tisza a pártlistákra leadott szavazatok alapján magabiztos győzelmet aratott volna egy április legelején megrendezett parlamenti választáson. Magyar Péter pártja a szavazatok 50 százalékát gyűjtötte volna be, miközben a Fidesz-KDNP-t csak a választók 37 százaléka támogatta volna. Ebben a körben 3 százalékponttal nőtt a Tisza előnye január legeleje óta – írták.

Az IDEA Intézet elemzés kitért a két akár bejutásra is esélyes kis párt helyzetére is. Megjegyezték, hogy az elmúlt hónapokban a Mi Hazánk és a DK szavazati arányai is a parlamenti frakció alapításához feltétlenül szükséges 5 százalékos küszöb közelében mozogtak a biztos szavazó, pártot választani tudók körében. – Ha támogatói bázisaikat magas szinten tudják mozgósítani, akkor akár még négypárti parlament is alakulhat április 12-e után – hangsúlyozták, hozzátéve, az országosan reprezentatív kérdőíves felmérés március 29-e és április 4-e között készült.