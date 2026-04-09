Rendkívüli történésektől volt mentes a Kutyapárt rendkívüli sajtótájékoztatója

Rendkívüli sajtótájékoztatót hirdetett meg csütörtökre a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. A Széll Kálmán téren tartott eseményen rendkívüli dolog ugyan nem történt, de egy ponyvamolinóból összeácsolt rakétával a listavezetők szimbolikusan belőtték magukat a Parlamentbe. A rakétakilövés tematikájú eseményen egy mikroportba mondtak beszédet a párt listavezetői (Nagy Dávid, Neulinger Ágnes és Sándor Balázs) és a párt influencere, Szabó Márton „Csoki” is.
Csoki arra buzdította a néhány tucat főből álló közönséget, hogy nyugodtan szavazzanak a Kutyapártra, hiszen nem várhat négy évet például az elesettek védelme vagy az átláthatóság megkövetelése. Kifejtette, szerinte a Kutyapárt az egyetlen, liberális értékekért kiálló politikai közösség 2026-ban.
Nagy Dávid az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, és az Európai Unióhoz való tartozás fontosságáról beszélt. Hangsúlyozta, hogy milyen lenne, ha az EU-n kívül lennénk és újra lennének határok. „Tessék kipróbálni, nagyon jó élmény lesz” – mondta, és a rakéta előtt összetákolt sorompóra mutatott.
Neulinger Ágnes az Erasmus-program fontosságáról beszélt, ami 2022-ben részben megszűnt Magyarországon. Szerinte a helyére lépő Pannónia-program nem tudja az Erasmust megfelelően helyettesíteni. Sándor Balázs pedig végül a kriptokereskedelem magyarországi jogbizonytalanságáról és kiszámíthatatlanságáról értekezett.
A nagyjából 20 perces esemény végén arról érdeklődtünk a párt listavezetőinél, hogy mitől volt az rendkívüli sajtótájékoztató. Neulinger kérdésünkre azt válaszolta, hogy azért mert Nagy Dávid levágatta a haját. Az immáron rövid hajú Nagy Dávid viszont beismerte, hogy semmitől, és egyben figyelmeztetett, hogy minden második dolog, amit mondanak, az nem igaz.