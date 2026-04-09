Phenjani rakétakilövés - Trump: minden megoldás szóba jöhet

Észak-Korea újabb ballisztikus rakétakilövése nemzetközi kötelezettségeinek teljes megsértését jelenti - jelentette ki Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Phenjan ballisztikus rakétát bocsátott fel kedden reggel, amely átrepült Japán északkeleti része felett, és a Csendes-óceánba csapódott. Donald Trump amerikai elnök szerint az újabb észak-koreai rakétakísérlet után minden megoldás szóba jöhet.