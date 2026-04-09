A keddi halasztás után csütörtökön a texasi helyszínen sokan nézték a legénységnélküli űrhajó rövid útját, aminek Elon Musk kifejezetten örült, mondván, sokat tanultak belőle.
A valaha volt legnagyobb rakéta indítására még várnia kell a Mexikói-öböl partjainál váró ezreknek. Elon Musk szerint a hibát egy befagyott nyomásszelep okozta.
Hokkaido szigetén először pánik tört ki, majd zavarodottságot és haragot keltett a visszavont riadó. Dél-Korea jelentős provokációt emleget.
Az előző, rövid hatótávolságú rakétákhoz képest ezúttal már interkontinentális ballisztikus rakétát, amely mintegy 1000 kilométer megtétele után Japántól nyugatra csapódott a tengerbe. Eközben továbbra is tart az elmúlt öt év legnagyobbjának számító dél-koreai-amerikai közös hadgyakorlat, a dél-koreai elnök pedig közölte, Phenjan "megfizet meggondolatlan provokációjáért".
Szöul elrettentő „atomgyakorlatokkal és élőtűzzel” bírná az ismétlődő fenyegetések felhagyására Phenjant.
Ez már a nyolcadik kilövés volt a Trump-Kim Dzsong Un találkozó óta, amikor Trump szerint Kim megígérte neki, hogy nem lesz több rakétakísérlet.
Észak-Korea újabb ballisztikus rakétakilövése nemzetközi kötelezettségeinek teljes megsértését jelenti - jelentette ki Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Phenjan ballisztikus rakétát bocsátott fel kedden reggel, amely átrepült Japán északkeleti része felett, és a Csendes-óceánba csapódott. Donald Trump amerikai elnök szerint az újabb észak-koreai rakétakísérlet után minden megoldás szóba jöhet.
Ukrajna rakétakilövést tervez végrehajtani a Fekete-tenger felett, megsértve a Krím félsziget térségében az orosz légteret - közölte pénteken az orosz szövetségi légiközlekedési hatóság, a Roszaviacija.
Jens Stoltenberg NATO-főtitkár, valamint Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője is közlemény útján ítélte el vasárnap az észak-koreai rakétakilövést.
Észak-Korea vasárnap délelőtt kilőtt egy nagy hatótávolságú rakétát, amivel az észak-koreai állami tévé szerint sikeresen pályára állítottak egy műholdat, az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán szerint azonban valójában ballisztikusrakéta-tesztről volt szó. Mindhárom ország elítélte a kilövést, egyben kezdeményezték az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését az ügyben – írja az Index.
Oroszország azt kérte az Egyesült Államok és Románia kormányától, hogy lépjenek vissza az Mk-41-es függőleges rakétakilövő rendszereknek a dél-romániai Deveselura telepítésétől, jelentette az Interfax orosz hírügynökség nyomán a román média.
Teljes a káosz a csütörtökön a fedélzetén 298 emberrel Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó MH17-es járat lezuhanásának helyszínén, Kelet-Ukrajnában. A nemzetközi szakértők és mentőalakulatok beszámolója szerint a területet ellenőrzésük alatt tartó szakadárok akadályozzák munkájukat.