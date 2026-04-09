Orbán Viktor Debrecenben: Ukrajna, Ukrajna, háború, háború

2026-04-09 21:39:00 CEST

A cívisvárosban is elhangzott az üzenet.

Nem adjuk se a gyerekeinket, se a fegyvereinket, se a pénzünket Ukrajnának - riogatott Orbán Viktor miniszterelnök a kormánypártok debreceni nagygyűlésén csütörtökön az MTI szerint.

A miniszterelnök kifejtette, három formában akarják elvenni a magyarok pénzét. Az első, hogy elviszik Ukrajnába - mondta, kitérve a 90 milliárd eurós hadikölcsönre, amit az ukránoknak akkor kellene visszafizetniük, ha legyőzték az oroszokat és azok jóvátételt fizetnek nekik. Hozzátette, hogy miután ezt nem tudják, ez az összeg a nemzeti költségvetésekből huss, „kimegy” majd, és emellett egy 800 milliárd és egy 700 milliárd dolláros gazdasági csomag is az asztalon van.

A következő kormány legfontosabb feladata Orbán szerint az lesz, hogy erre nemet mondjon és Magyarországot kívül tartsa ezen az „őrült ötleten”, és „mi kívül is fogjuk tartani” - jelentette ki, hozzátéve, nem adjuk se a gyerekeinket, se a fegyvereinket, se a pénzünket Ukrajnának.

A kormányfő elismételte azt is, hogy ha leválasztanák Magyarországot a keleti, orosz energiáról, az szerinte azzal járna, hogy nincs többé védett üzemanyagár, nem tudják a rezsitámogatást fenntartani, és az emberek elveszítenék egyhavi átlagfizetésüket a magas rezsi miatt. Ezért szerinte olyan kormány kell, amely „megvédi Magyarország nemzeti érdekeit az energia területén”.

Orbán Viktor felhozta azt a 15 ezer milliárd forintot is, amit 2010 és 2026 között adókkal és más eszközökkel a bankoktól, nagy energiacégektől, nemzetközi kereskedelmi láncoktól elvettek és odaadtak a családoknak, fiataloknak és a nyugdíjasoknak. Ezt egy Tisza-kormány szerinte visszavenné - ezen állítását természetesen bizonyítékkal nem támasztotta alá.