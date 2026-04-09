Szijjártó Péter teljesen kiakadt, mert Volodimir Zelenszkij találkozott a kárpátaljai magyarok képviselőivel

Szijjártó Péter;kárpátaljai magyarok;Volodimir Zelenszkij;

2026-04-09 20:48:00 CEST

Az orosz Barátságért kitüntetés birtokosát nagyon zavarja az ukrán elnök magyarokhoz való közeledési kísérlete.

Magyar nyelvű posztot tett közzé Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en, ami szer felett felzaklatta a kiszivárgott telefonbeszélgetései alapján Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel meglehetősen alázatos hangnemben társalgó külgazdasági és külügyminisztert, Szijjártó Pétert.

„Találkoztam a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel, köztük katonákkal is. Beszélgettünk, és számos fontos témát megvitattunk. Mindenekelőtt a következő télre való felkészülést, a vállalkozások áttelepítését, a helyi önkormányzatok szerepvállalását a költségvetés feltöltésében, a külföldön tartózkodó ukránok hazatérését, valamint a katonák és veteránok rehabilitációját” - számolt be az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij köszönetet mondott a találkozóért és úgy folytatta:

„Köszönöm a kitartást ezen a nehéz télen és a front támogatását, a katonáknak pedig mindazt az erőfeszítést, amelyet Ukrajna, a légterünk, valamint a kritikus és polgári infrastruktúra orosz támadásokkal szembeni védelme érdekében tettek. Kitüntetéseket adtam át a harcosoknak. Köszönöm a szolgálatot!”

A baráti hangvételű találkozó úgy tűnik, nagyon felzaklatta Szijjártó Pétert. Az orosz Barátságért kitüntetéssel jutalmazott külgazdasági és külügyminiszter - akiről egyebek között az derült ki a közelmúltban, hogy Szergej Lavrovnak tesz jelentéseket az EU-s tanácskozások szünetében, és arra is tőle kér tanácsot, hogy egy-egy adott ügyben mi a magyar érdek - eképp fogalmazott: „Zelenszkij elnöknek nem három nappal a parlamenti választás előtt kellene Kárpátaljára látogatnia és színházat játszania, hanem sürgősen be kellene fejeznie a kényszersorozásokat, a nyílt utcai embervadászatokat és haladéktalanul vissza kellene adnia a kárpátaljai közösségtől 2015 óta elvett kisebbségi és anyanyelvhasználati jogokat.”