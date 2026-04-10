Az utolsó pillanatban a visszalépett a Jobbik nyíregyházi jelöltje

2026-04-10 11:57:00 CEST

Gyüre Csaba úgy véli, a jelenlegi szituációban és jobbikos országos lista híján nincs értelme az indulásának.

Csütörtök délután visszalépett az országgyűlési választástól Gyüre Csaba, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2. sz. választókerületének Jobbikos képviselőjelöltje – jelentette be a politikus a Facebook-oldalán.

Bejegyzésében – melyet a hvg.hu vett észre – Gyüre Csaba kiemelte, hosszas vívódás után hozta meg ezt a döntést. „Úgy látom a jelenlegi szituációban és jobbikos országos lista híján nincs értelme az indulásomnak. Be kellett, hogy lássam, hogy a mai politikai helyzetben a pillanatnyi állás szerint a választók két párt közül kívánnak választani. Hiszem, hogy lesz még szükség az őszinte, szókimondó, kizárólag a nemzeti érdekeket képviselő pártra, a Jobbikra” – fogalmazott.

A körzetben így négy jelölt maradt:

a Fidesz a 2022-ben 58 százalékkal nyerő Vinnai Győzőt indítja újra,

a Tisza részéről Szakács Péter Lajos autókereskedő, üzletember a kihívója,

de indul Gyarmati Mihály (DK)