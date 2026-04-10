Lakner Zoltánnak Grósz Károly fehérterrorral riogató beszéde jutott eszébe Orbán Viktor mai üzenetéről

Lakner Zoltán;Orbán Viktor;Grósz Károly;

2026-04-10 14:10:00 CEST

Mutat hasonlóságokat a miniszterelnök stílusa az MSZMP korábbi főtitkáráéhoz.

Grósz Károly MSZMP-főtitkár 1988-ban elhangzott, fehérterrorral riogató beszéde jutott eszébe Lakner Zoltán politológusnak Orbán Viktor mai videóüzenetéről.

A miniszterelnök mai riogatása így hangzott: „A világban dúló háborúk mellett egy olyan energia és pénzügyi válság kopogtat Európa ajtaján, amelyből Magyarország sem maradhat ki. Ráadásul ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat. Külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze. Erőszakkal fenyegetik a híveinket és koholt vádakkal választási csalást kiáltanak már a választás előtt. Tüntetéseket és balhét szerveznek már most, mielőtt megszámolták volna az önök voksait. Beszéljünk világosan. Ez egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással és nemzetközi lejáratással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését.”

Grósz Károly pedig így fogalmazott 1988. november 29-én: „A kérdésre tehát - amit feltettek - az a válaszom: a magyar párt és társadalom jó irányba halad előre, de rögös az út, és benne van a bukás esélye is. Ellenségeink is tudják ezt, és spekulálnak rá. A harc eredménye csak tőlünk függ, mert osztályharc lett ez a javából. Attól, hogy képesek vagyunk-e visszanyerni önbizalmunkat, magunk mellé tudjuk-e állítani a józan erőket, s ha kell, határozottan fel tudunk-e lépni az ellenséges, ellenforradalmi erőkkel szemben. Ha igen, megmarad a rend, a biztonság, túljutunk gazdasági nehézségeinken, megőrizzük értékeinket, s egy új, korszerűbb és hatékonyabban működő magyar szocializmust hozunk létre. Ha nem, az anarchia, a káosz és - ne legyen illúzió - a fehérterror fog eluralkodni.”

Lakner Zoltán a miniszterelnök egy korábbi megnyilvánulására utalva annyit jegyzett meg, hogy Orbán Viktor nem csak Nicolae Ceaușescu román kommunista diktátornál, hanem Grósz Károlynál is jobb szónok.