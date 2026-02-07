Falurombolás Fidesz módra

Őszi vetéssel tiltakoztak a kishantosiak amiatt, hogy egyetlen négyzetméternyi föld bérleti jogát sem nyerte el a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Nonprofit Kft. annak a 452 hektár állami földnek, amelyet két évtizede biogazdaságként működtettek. Ráadásul a 10 földrészletből csupán egyet nyert el a helyi gazda, a többit más településeken gazdálkodó termelő művelheti november 1-től. A "sikeres" pályázók között akad olyan salgótarjáni építési vállalkozó is, aki eleve jogosulatlan volt, ennek ellenére a kishantosiak panaszára válaszolva az agrárminiszter mindent rendben talált. Galériánkat megtekintheti itt!