Volodimir Zelenszkij szerint várhatóan tavasszal befejezik a Barátság kőolajvezeték javítását

Ukrajna;Volodimir Zelenszkij;Barátság kőolajvezeték;

2026-04-10 13:50:00 CEST

Magáért az ellátásért az európaiak lesznek felelősek – közölte az ukrán elnök.

Ukrajna várhatóan tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, de „magáért az ellátásért az európaiak lesznek felelősek” – jelentette ki a The Kyiv Independent szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Zelenszkij közölte, ha az olajtranzit kérdése továbbra is az uniós finanszírozáshoz lesz kötve, Ukrajna beleegyezik a kőolajvezeték helyreállításába.

– El fogjuk végezni a javításokat, mert ez a megállapodás. Megmondtam nekik, hogy tavasszal befejezzük

– fogalmazott az ukrán elnök. Hozzátette, Szerhij Koretszkij, a Naftohaz vezérigazgatója megmutatta neki, hogy „már sok mindent elvégeztek”. Azonban megjegyezte, a támadásban megsemmisült tartályokat nem lehet gyorsan megjavítani, és a további orosz támadások kockázata is fennáll.

Ismert, Magyarország hivatalosan azért akadályozza az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, mert Ukrajna szerinte politikai okokból nem engedi át az orosz kőolaj importját a Barátság kőolajvezetéken Szlovákia és Magyarország felé. Ukrajna azt állítja, hogy az orosz támadásban megsérült vezetékhez tartozó infrastruktúra helyreállítása időbe telik, a budapesti vezetés ezzel szemben azt hangoztatja, hogy Volodimir Zelenszkij a magyar választásokba akar beleavatkozni, ezért tart fönn „olajblokádot.”