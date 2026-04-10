Volodimir Zelenszkij március 15-én.

Volodimir Zelenszkij szerint várhatóan tavasszal befejezik a Barátság kőolajvezeték javítását

Magáért az ellátásért az európaiak lesznek felelősek – közölte az ukrán elnök.

Ukrajna várhatóan tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, de „magáért az ellátásért az európaiak lesznek felelősek” – jelentette ki a The Kyiv Independent szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Zelenszkij közölte, ha az olajtranzit kérdése továbbra is az uniós finanszírozáshoz lesz kötve, Ukrajna beleegyezik a kőolajvezeték helyreállításába.

– El fogjuk végezni a javításokat, mert ez a megállapodás. Megmondtam nekik, hogy tavasszal befejezzük

– fogalmazott az ukrán elnök. Hozzátette, Szerhij Koretszkij, a Naftohaz vezérigazgatója megmutatta neki, hogy „már sok mindent elvégeztek”. Azonban megjegyezte, a támadásban megsemmisült tartályokat nem lehet gyorsan megjavítani, és a további orosz támadások kockázata is fennáll.

Ismert, Magyarország hivatalosan azért akadályozza az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, mert Ukrajna szerinte politikai okokból nem engedi át az orosz kőolaj importját a Barátság kőolajvezetéken Szlovákia és Magyarország felé. Ukrajna azt állítja, hogy az orosz támadásban megsérült vezetékhez tartozó infrastruktúra helyreállítása időbe telik, a budapesti vezetés ezzel szemben azt hangoztatja, hogy Volodimir Zelenszkij a magyar választásokba akar beleavatkozni, ezért tart fönn „olajblokádot.”

Március végén az államháztartás negyedéves hiánya 3420 milliárd forint volt, ami az egész évre engedélyezett 4218 milliárd forintos deficit 81 százaléka derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből. 