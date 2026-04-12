Balogh Levente szerint Magyar Péter nagyon bátor, Mészáros Lőrincet nem tartja üzletembernek

2026-04-12 13:02:00 CEST

Amikor a Szentkirályi Ásványvíz alapítóját és tulajdonosát vasárnap a Telex választási műsorában Magyar Péterről kérdezték, úgy fogalmazott: „Egy nagyon bátor embernek tartom.” Balogh Levente azt mondta, egyáltalán nem tartja üzletembernek az ország leggazdagabb emberét, Mészáros Lőrincet, és szerinte a Fidesz olyan vállalkozókat nevel ki, akik nem értenek ahhoz, amit csinálnak.

Balogh Levente a minap azzal került a hírekbe, hogy szavazásra buzdított a Facebookon. A közzétett videójában azt mondja, hogy a rendszerváltás óta most a legnagyobb a tét. „Arról kell szavaznunk, hogy gyermekeink, unokáink és leszármazottaink az Európai Unióban, európaiként élhessenek tovább, vagy pedig Európában, a saját kontinensünkön kitaszítottként élhetünk” – közölte, hozzátéve, hogy mindenki döntsön saját belátása szerint a szavazófülkében.

Hasonló üzenetet osztott meg nemrég Wáberer György, a fuvarozócégéből a miniszterelnök veje, Tiborcz István által kivásárolt milliárdos üzletember és volt kormánybiztos is: