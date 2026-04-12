Nógrád vármegye kistelepüléseit is járják a nemzetközi választási megfigyelők

2026-04-12 15:42:00 CEST

Nógrád vármegye 02. számú egyéni választókerületének nőtincsi szavazókörébe nemzetközi választási megfigyelők érkeztek. Az öt nemzetközi megfigyelőből és egy tolmácsból álló csapat körülbelül egy órán át tartózkodott a községben, hogy megnézzék, minden szabályosan történik-e.

Információink szerint a látogatásuk abban merült ki, hogy néhány méterről figyelték a szavazatszámlálók munkáját, és a helyi választási bizottság elnökével váltottak pár szót, őt kérdezgették. Ottlétük alatt mindent rendben találtak, így továbbálltak. Nem ez az egyetlen község, ahol voltak eddig, más kistelepülésekre is ellátogatnak a megyében és szerte az országban.

A községben a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 969 fő, a napközbeni részvétel délután 13 óráig 52,94 százalékos volt.