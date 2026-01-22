Ezúttal is teljes körű EBESZ-választási megfigyelés érkezhet Magyarországra

választás;EBESZ;EBESZ-megfigyelők;

2026-01-22 12:56:00 CET

Ez az egyetlen jó döntés, ugyanis 2022-höz képest nem hogy nem változott, még romlott is a helyzet – állapította meg az aHang.

Nyilvánossá vált az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) igényfelmérő missziójának javaslatcsomagja az áprilisi választások kapcsán. Az EBESZ Emberi Jogok és Demokratikus Intézményének Hivatala ezúttal is teljes körű választási megfigyelést javasol Magyarországra – írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében az aHang.

A civil szervezet felidézi, a 2022-es választások előtt az EBESZ már egyszer példátlan módon cselekedett az uniós országokon belül: az előzetes jogi és politikai helyzetértékelés alapján indokoltnak tartotta, hogy hosszú és rövid távú megfigyelőkből álló, teljes körű misszió kísérje figyelemmel a választások lebonyolítását.

Az aHang nyáron indított országos kampányt, amelyben azt szerette volna elérni, hogy 2022-hez hasonlóan, idén is teljes körű választási misszió érkezzen hazánkba. A civil szervezet több mint 64 ezer aláírást gyűjtött össze, amelyet októberben személyesen vitt el Varsóba, ahol egy konferencia keretein belül átadta azokat az EBESZ tagállamok képviselőinek. Emellett bemutatta a kutatását is, amely szerint a magyar emberek többsége nemzetközi megfigyelőket szeretne a választásokon.

Az EBESZ igényfelmérő missziója (Needs Assessment Mission – NAM) tavaly december közepén járt Magyarországon, ahol számos aktorral, civil szervezettel, intézménnyel beszélt, hogy megvizsgálja, milyen választási misszióra van szükség.

„Ennek alapján, valamint a különböző megállapításokat figyelembe véve az ODIHR NAM egy teljes körű választási megfigyelő misszió (Election Observation Mission, EOM) kiküldését javasolja a közelgő választásokra”

– olvasható a jelentésben.

A következő lépésként az EBESZ tagállamoknak kell elfogadnia az ODIHR NAM jelentését, ez azonban – hangsúlyozza a közlemény – valószínűleg már nem gördít akadályt a teljes körű misszió elé.

Az aHang közleményében üdvözli az EBESZ ajánlását, úgy váli, ez az egyetlen jó döntés, ugyanis 2022-höz képest nem hogy nem változott, még romlott is a helyzet Magyarországon. Ahogy többször is megfogalmazta, a kampánya célja az volt, hogy ismét legyen teljes körű választási misszió.

„Nem az EBESZ választási megfigyelőitől várjuk, hogy változás legyen ebben az országban. Azonban bármi is lesz a választások végeredménye, jogunk van tudni, mi és hogyan történt! Ebben pedig óriási szerepe van a teljes körű megfigyelő missziónak!”

– hangsúlyozta Szalóki Viktor, az aHang politikai igazgatója.