Az Európai Bizottság szerint Szijjártó Péter az EU biztonsága ellen dolgozik, Ursula von der Leyen a tagállami vezetőkkel akar beszélni róla

Orbán-kormány;Magyarország;Európai Bizottság;Szijjártó Péter;Ursula von der Leyen;

2026-04-09 13:51:00 CEST

A szerdán kiszivárgott hangfelvétel rávilágít arra a riasztó lehetőségre, hogy egy tagállam kormánya összehangolja a tevékenységét Oroszországgal.

Ez rendkívül aggasztó. A kérdéses tagállam kormányának sürgősen magyarázatot kell adnia. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a kérdést a tagállami vezetők szintjén is felveti majd – jelentette ki csütörtökön Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője azután, hogy szerdán újabb kiszivárogtatott hangfelvételekből kiderült, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kérésére a magyar kolléga, Szijjártó Péter megígérte, hogy megosztja vele Ukrajna uniós tagjelöltségével kapcsolatos dokumentumokat.

Paula Pinho ennek kapcsán leszögezte, az Európai Unió biztonsága ellen dolgozik, aki összehangolja a tevékenységét Oroszországgal. – A cikkben szereplő állítólagos leleplezés rávilágít arra a riasztó lehetőségre, hogy egy tagállam kormánya összehangolja a tevékenységét Oroszországgal, ezzel aktívan az EU biztonsága, és az EU valamennyi polgárának érdeke ellen dolgozik – mondta.

Mint ismert, Szijjártó Péter 2024. július 2-án, Orbán Viktor kijevi látogatásának a napján beszélt Szergej Lavrovval arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök tudná.-e fogadni az éppen hamvába holt „békemisszióra” induló Orbán Viktort. Három nappal később, július 5-én sort kerítettek egy moszkvai találkozóra, amely keményen kivágta a biztosítékot az EU-ban, az Orbán-kormány ugyanis nem szólt előre a brüsszeli vezetésnek.

Szijjártó Péter nem tagadta az elhangzottak valódiságát. Facebook-bejegyzésében úgy reagált, hogy ez egy „szokatlanul durva és nyílt külföldi titkosszolgálati beavatkozás” a magyar parlamenti választásba. „Egyes külföldi titkosszolgálatok – magyar újságírói közreműködéssel – hallgattak le és hoznak nyilvánosságra telefonbeszélgetéseket” – írta.