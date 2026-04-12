Magyar Péter: Ez minden magyar ablakból látszik

2026-04-12 22:55:00 CEST

Megcsináltuk, a Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást. Nem kicsit, hanem nagyon, sőt, nagyon-nagyon – jelentette ki Magyar Péter a Batthyány téren tartott győzelmi beszédében.

Közösen leváltottuk az Orbán-rendszert – folytatta –, felszabadítottuk Magyarországot, visszavettük a hazánkat. Ez nélkületek nem sikerült volna – üzente. – A győzelmünk nem a Holdról, hanem minden magyar ablakból látszik, legyen az akár a legkisebb vályogházon, egy sok emeletes panelházban, nagyvárosban vagy vidéken, minden magyar ablakból látszik – fogalmazott.