Az ukrán külügyminiszter bejelentette, visszavonják azt az ajánlást, hogy az ukrán állampolgárok ne utazzanak Magyarországra

2026-04-13 10:40:00 CEST

Kijev az ukrán pénzszállítók megtámadása után döntött arról, hogy nem javasolja úticélul Magyarországot.

A Sándor Fegyir vezette magyarországi ukrán nagykövetség tette közzé a Facebookon Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter üzenetét, amelyben bejelentették, hogy megszüntetik azt az ajánlást, amelyet az ukrán pénzszállítók elleni hatósági akció után hoztak, s amely arról szólt, hogy az ukrán állampolgárok lehetőleg kerüljék el Magyarországot.

„A magyarországi választási kampány lezárultát követően Ukrajna Külügyminisztériuma visszavonja a korábban kiadott ajánlásokat, amelyek arról szóltak, hogy a polgárok tartózkodjanak a Magyarországra történő utazástól. Ez a választási kampány, amely sajnálatos módon Ukrajnával kapcsolatos manipulációkkal volt terhelt, már a múlté. Ennek következtében megszűntek azok a megnövekedett kockázatok is, amelyek miatt ezeket a korlátozásokat bevezették” - fogalmazott Andrij Szibiha, hozzátéve, abban bíznak, hogy nem csak konzuli, hanem politikai szinten is a kapcsolatok normalizálásához vezetnek a választások eredményei, s Ukrajna kész ezen cél érdekében együttműködni.

„A magyar nép választása azt mutatta, hogy szomszédaink békében, biztonságban és jólétben szeretnének élni – egy valóban független Magyarországon, amely az egyesült és szabad Európa része, nem pedig Moszkva befolyási övezetében, a törvénytelenség és megfélemlítés terében” - közölte az ukrán külügyminiszter. Mint írta, a magyarok döntése egyben az ukránellenes propaganda és a zsaroláson alapuló politika vereségét is jelzi, amely figyelemre méltó, és hatással lehet más európai politikai erőkre is, amelyek hasonló retorikát képviselnek.

Andrij Szibiha közölte azt is, alapos, pragmatikus és nyugodt munkára számítanak, a közös pontok keresése, a kölcsönös tisztelet helyreállítása és a közös gyakorlati érdekek megvalósítása érdekében. „Népeink megérdemlik, hogy végigjárjuk ezt az utat, és dolgozni fogunk a jószomszédi kapcsolatok helyreállításán országaink és egész Európa érdekében” - fogalmazott az ukrán tárcavezető.