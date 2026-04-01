„Undorító, szégyenletes” - Reagált az ukrán külügyminiszter Szijjártó Péter és Szergej Lavrov telefonbeszélgetéseire

Vizsgálatot sürget Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kiszivárgott telefonbeszélgetései miatt, amelyek egyebek között arról tanúskodnak, hogy a magyar tárcavezető szolgaian teljesíti a Kreml elvárásait az oroszok elleni EU-s szankciók gáncsolása terén.
„Ezek nem beszélgetések. Ezek szolgalelkű jelentések az orosz támogatóknak. Undorító, szégyenletes, és valóban ki kellene vizsgálni” - fogalmazott az ukrán külügyminiszter a The Guardian szerint. A lap felidézi a nyilatkozat előzményeit, nevezetesen, hogy Szijjártó Péter egyebek között Szergej Lavrov értésére adta, hogy mindig rendelkezésére áll, a magyar tárcavezető pedig ahelyett, hogy tagadta volna a telefonbeszélgetések tartalmát, azon háborodott fel, hogy lehallgatták és hogy a magyar választások előtt néhány nappal teszik közé ezeknek a beszélgetéseknek a tartalmát. A lap emlékeztet, hogy a beszámolók nyomán több uniós vezető, köztük Lengyelország és Írország miniszterelnöke is élesen bírálta az Orbán-kormányt, s hogy számos kritikus Vlagyimir Putyin EU-n belüli trójai falovának tartja Magyarországot a kabinet Kreml-pártisága miatt.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben arról beszélt, hogy mivel az Orbán-kormány továbbra is blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatási csomagot, még mindig nem tudják felhasználni azt az ország védelmére és a télre való felkészülésre. „Ez azért történik, mert Európában egyetlen ember egész Európával szemben áll, pusztán azért, hogy Moszkvának tetszeni tudjon" - mondta Kaja Kallas uniós külügyi főképviselővel tartott közös sajtótájékoztatóján.