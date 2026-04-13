Szőlő utca: Újabb két hónappal meghosszabbították négy gyanúsított letartóztatását

A Budai Központi Kerületi Bíróság 2 hónappal meghosszabbította négy, Szőlő utcai gyanúsított letartóztatását - derül ki a Fővárosi Törvényszék hétfői tájékoztatásából.
Köztük van a volt igazgató, az egyik gyermekfelügyelő és egy nevelő, valamint az egyik rendész kényszerintézkedésének meghosszabbítása. A bíróság megállapította, hogy a gyanú továbbra is fennáll, ráadásul az azóta eltelt időben a jogi minősítés is bővült vagy változott. A bíróság álláspontja szerint a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények teljes körű feltárása kiemelt társadalmi érdek. Az elkövetés körülményeinek tisztázása során elsődleges cél a nyomozás zavartalanságának és a terheltek befolyásától mentes lefolytatásának biztosítása.
A kényszerintézkedést a bizonyítás veszélyeztetésének meghiúsítása, valamint a tanúk befolyásolására hivatkozva tartotta fenn.
A végzések nem véglegesek.