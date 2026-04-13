Elrendelte a bíróság a Váci úti halálos baleset okozásával gyanúsított férfi letartóztatását

2026-04-13 17:13:00 CEST

A 25 éves török sofőr a Göncz Árpád városközpontál lévő felüljárón száguldva két autóval ütközött, a karambolban két ember meghalt.

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra – 2026. május 13-ig – elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akit halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettével gyanúsítanak – írja a Fővárosi Törvényszék lapunkhoz is eljuttatott közleményében.

A Telex Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője érdeklődésükre adott nyilatkozata alapján azt írta, hogy a török állampolgárságú sofőr, aki április 10-én, késő este okozott halálos tömegbalesetet a Váci úti felüljárónál, nem tett vallomást a bíróságon. Ellenben a 25 éves férfi és védője 30 millió forint óvadékot ajánlott fel, a nyomozati bíró ezt elutasította, mert a végzés szerint a gyanúsított esetében fennáll a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye.

Amint arról mi is beszámoltunk, a gyanú szerint a férfi a késő esti órákban, a XIII. kerület, Váci úton közlekedett a Dózsa György út irányába gépkocsival. A Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésben lévő felüljárón – jelentősen túllépve a sebességhatárt – szándékosan átlépve a záróvonalat, átment a szemközti forgalmi sávba, azért, hogy több, előtte közlekedő járművet megelőzzön. Ezután a szembejövő forgalom miatt a kocsit jobbra kormányozta, a menetirány szerinti külső forgalmi sáv irányába. A manőver során, egymás után, nekiütközött két, vele azonos irányba közlekedő autónak.

A sofőr ezt követően teljesen elveszítette kocsija felett az irányítást, és a szemközti sávba sodródott, ahol összeütközött egy szabályosan érkező személygépkocsival, amely az ütközés hatására a szalagkorlátot áttörve a felüljáróról lezuhant. A vétkes török sofőr ezután még egy autónak nekiment, majd a szalagkorlát állította csak meg a járművét. A baleset miatt a lezuhant kocsi sofőrje a helyszínen, a török férfi egyik utasa a kórházban életét vesztette.

– A terhelt cselekménye bizonyítottság esetén halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettének megállapítására lehet alkalmas, és 5-től 10 évig tartó szabadságvesztéssel is büntethető. A rendelkezésre álló adatok alapján a férfi jelenleg ideiglenes tartózkodási engedéllyel tartózkodik Magyarországon. A gyanúsított büntetett előéletű, felelősségre vonására szintén közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt került sor és több alkalommal követett el közlekedési szabálysértést is. A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája kiemelte az eljárás tárgyát képző cselekmény jelentős tárgyi súlyát, a büntetési tétel jelentette fenyegetettséget. A letartóztatás elrendelésénél felsorolt indokok mellett hozzátették a férfi előélete alapján a gyanúsított esetében a bűnismétlés is megalapozottan feltételezhető.