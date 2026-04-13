Fidesz;szavazatvásárlás;Babócsa;Tisza Párt;

2026-04-13 18:22:00 CEST

Szavazatvásárlásról szó sem volt, egy elég ártalmatlan vízszámlát rejtő boríték átadása fajult el Babócsán.

Egy borítékot adott át, és emiatt a pénztárcáját is elővette az ingatlanát megvásárló új tulajdonossal beszélgetve az egyik babócsai szavazókör ajtaja előtt Bogdán István. A dél-somogyi térségben ritkának számító roma Tisza-szavazó műveletét szavazatvásárlásnak vélte és levideózta egy lelkes Tisza-aktivista csapat, így az felkerült az ellenzéki párt videógyűjteményébe. Amint a félreértés tisztázódott (a borítékban egy vízszámla volt, arról beszélgettek), a videót törölték. Ám akkor már mentette a helyi fideszes jelölt, Kelei Zita stábja (a politikus becsődölt szélgenerátoros családi céghálójáról többször írtunk), és szavazatvásárlást kiáltva publikálta a Facebookon. Mellévetődött keményen. Mindez a Somogy megyei 2-es, barcsi központú egyéni választókerületben történt.

– Az abszurditás a tetőfokára hágott a kampány végére, de ezt a Fidesz háborús propagandája fokozta a végletekig. Most elgondolkodhatok, hogy ki merjek-e menni az utcára, mert vagy a tiszások vagy a fideszesek vernek meg mint szavazatvásárlót. De az a kurva vízszámla még mindig nálam van, azt azért igazán kifizethetné valaki – méltatlankodott kérdésünkre Bogdán István vasutas, akivel a szavazása utáni pillanatokban (a videózás tényét még nem ismerve) magunk is beszélgettünk Babócsán.

– Borzasztó, milyen mélypontra juttatta az országot ez a pofátlan rablóbanda. Ennek az őrületnek egyszer és mindenkorra véget kell vetni – fogalmazott.

Mindenki mindenkit videózott vasárnap délelőtt a dél-somogyi Babócsán: a szavazókörök előtt autókban posztoló tiszás aktivisták a Fidesz által pályázati pénzekkel kitömött, és a kormánypártnak páratlan lelkesedéssel kampányoló romák mozgását rögzítették, ők viszont mindeközben a tiszás aktivistákat videózták. A kamerapárbajt (és vele a hidegvérét) a roma kampánycsapat egyik tagja veszítette el: éppen beszélgettünk vele és a társaival, amikor autóba vágódott, és csikorgó gumikkal eredt a fenyegetésére odébbálló tiszás fiatalok autója után. A rendőrség nem akarta a jelenlétével befolyásolni a végül (legalábbis délig) békés mederben maradó állampolgári aktivitást. A barcsi aktivisták több településre szerveztek hasonló figyelőcsapatot.

Kérdésünkre a roma fiatal később úgy emlékezett, hogy csak dolga támadt a faluban. Fél órán belül több idősebb tiszás férfi érkezett autókkal Barcsról, jelenlétükkel megerősítve a szavazás tisztaságát felügyelő fiatalok pozícióját. A rendőrség nem akarta a jelenlétével befolyásolni a végül (legalábbis délig) békés mederben maradó állampolgári aktivitást, egy autójuk a falu határában végzett közlekedési ellenőrzést. A barcsi aktivisták több településre szerveztek hasonló figyelőcsapatot.

Szavazatvásárlás gyanúja korábban több esetben is felmerült az elszegényedett dél-somogyi kistelepüléseken, ahol a megélhetés, a túlélés szinte teljes egészségen a hatalomhoz köthető. A Fidesznek tizenhat éve volt, hogy különféle állami pályázatokkal magához édesgesse roma közösségek vezetőit, akik gondoskodnak az övéikről, cserébe a párt hűséget vár el. Babócsán egy házaspár viszi a boltot: Baloghné Vitelics Mónika (volt fideszes polgármesterjelölt) a helyi roma önkormányzat, Balogh József pedig a Babócsai Romákért Egyesület elnöke. Ő három évvel ezelőtt egy dízel kétliteres Audi A5 Sportback autót vásárolt a Magyar Falu Program támogatásából. Nemrég egy kisbuszt vettek ugyanilyen forrásból, így politikai aktivitásuk térben is kiteljesedhetett.