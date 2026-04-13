A kormánypárt rendszerszintű előnyöket élvezett, amelyek elmosták a határt az állam és a párt között – állapították meg a nemzetközi megfigyelők.
Ez az egyetlen jó döntés, ugyanis 2022-höz képest nem hogy nem változott, még romlott is a helyzet – állapította meg az aHang.
Már toborozzák az EBESZ-ellenőröket a választásra, és hiába Varga Judit aggodalma, a delegáció nem avatkozhat be a folyamatba.
Minden olyan politikai szereplőnek érdekében áll az EBESZ delegációjának támogatása, akinek nincs rejtegetni valója – állapította meg László Róbert.
Az orosz fél a minszki tárgyalásokon kategorikusan ellenzi Ukrajnának azt a javaslatát, hogy az EBESZ-misszió tagjai megfigyelhessék a Kijev által nem ellenőrzött, szakadár megszállás alatt lévő ukrán-orosz határszakaszt a Donyec-medencében - tájékoztatott a fehérorosz fővárosban zajló tárgyalásokról szerdán Jevhen Marcsuk, az összekötő csoport biztonsági kérdésekkel foglalkozó munkacsoportjának Kijevet képviselő tagja az MTI szerint.
A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a magyar választási rendszer minden eleme elfogadhatatlanul, tisztességtelenül és drámai módon kedvez a Fidesznek, írja az MTI.
Ha most kerülnének ki olyan kormányzati tájékoztató anyagok, amelyek a Fidesz kampányát tolják meg, az jogellenes lenne. Múlt szombat előtt viszont ez „még nem volt választási ügy”. Ez derül ki abból az interjúból, amit Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke – aki egyben a nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora is – adott a Vasárnapi Híreknek. Szerinte a legkisebb pártról is a tisztelet hangján kell beszélni, az pedig nevetséges feltételezés, hogy a magyar választási rendszer aránytalan lenne. Az LMP-s Hadházy Ákost már beperelte, de lesz újabb eljárás is.
Az Európai Alternatíva Párt elsőként csatlakozik a Momentum a választások tisztasága érdekében tett kezdeményezéséhez. A külföldön élő magyarokat tömörítő párt szintén követeli az európai, EBESZ megfigyelők jelenlétét a 2018-as választásokon - írja közleményében az Európai Alternatíva Párt.
A kijevi kormányzat kommunikációjában érzékelhetően próbálja tompítani a Munkácson történtek jelentőségét, leginkább bandaháborúról, csempészháborúról beszél. Úgy tűnik, valóban a csempészútvonalak újraelosztása robbantotta ki a tűzharcot a kárpátaljai városban, ám a háttérben ennél több áll. Az EBESZ-megfigyelők is a helyszínre érkeztek.
Petro Porosenko ukrán államfő a minszki tűzszüneti megállapodást követően vetette fel egy ENSZ békefenntartó misszió szükségességét Ukrajnába és az Európai Uniótól is segítséget kért ilyen téren. Brüsszel egyelőre nem adott választ, de jelezte, az EU-nak nincs ilyen kapacitása, a minszki megállapodás pedig nem rendelkezik kéksisakosokról. Oroszország vehemensen elutasította az ötletet.
Megérkeztek Ukrajnába az országban folyó harci cselekmények megfigyelését végző EBESZ-küldöttségnek szánt első pilóta nélküli repülőgépek - jelentette be hétfőn Michael Bociurkiw, a misszió szóvivője.
A kelet-ukrajnai enyhülés jele lehet, hogy röviddel a tűzszünet lejárta előtt az oroszbarát szeparatisták szabadon engedték az EBESZ négy megfigyelőjét. A szervezet tagjait még májusban ejtették túszul.
Életben vannak az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ), vélhetően kelet-ukrajnai szakadárok által foglyul ejtett megfigyelői, jelentette be a szervezet főtitkára Genfben. Mint Lamberto Zannier elmondta, tudják, hol tartózkodnak, életben vannak és jól, de jelen helyzetben nem kockáztathatnak egy rajtaütést.
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) különleges megfigyelői missziója csütörtök este óta nem tud kapcsolatba lépni a kelet-ukrajnai Luhanszk megyében dolgozó egyik csoportjával - hozta nyilvánosságra a küldöttség pénteken Facebook-oldalán.
Megvan a forgatókönyv a donyecki szakadárok által fogva tartott EBESZ-megfigyelők kiszabadítására - közölte az ukrán külügy. Oroszország nem kívánja megszállni Ukrajnát, visszavonta csapatait az ukrán határról, legalábbis az orosz tárcavezető szerint, de állítását a NATO még nem tudja megerősíteni. Az újabb nemzetközi szankciókra Moszkva ingerülten reagált, Szergej Lavrov külügyminiszter egyenesen a jóérzéssel ellentétesnek minősítette azokat.
Semmi jel sem utal arra, hogy lenne bármiféle kilátás a kelet-ukrajnai konfliktus békés megoldására. Tegnap ismeretlenek rálőttek Harkiv polgármesterére, aki kritikus állapotban van. Az oroszbarát fegyveresek továbbra is túszként tartják fogva az EBESZ megfigyelőit, s ragaszkodnak ahhoz, hogy Kijev engedje szabadon "bajtársaikat."
Szabadon engedték vasárnap az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) egyik megfigyelőjét az oroszbarát szeparatisták a kelet-ukrajnai Szlovjanszkban.
Moszkva szerint az ukrajnai események arról tanúskodnak, hogy a kijevi hatalom nem képes ellenőrzése alatt tartani a helyzetet az országban.
Hosszas próbálkozás ellenére pénteken sem jutottak be az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Ukrajnába küldött nemzetközi megfigyelői a Krím félsziget belsejébe - tájékoztatta a nemzetközi csoport vezetője, Ács Gábor az MTI-t.
Prekoncepció nélkül érkeztek Budapestre a nemzetközi választási megfigyelők, a szokásos módszertan alapján kísérik figyelemmel az áprilisi országgyűlési választás menetét - mondta Audrey Glover, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet korlátozott választási megfigyelő missziójának vezetője budapesti sajtótájékoztatóján.
Választási megfigyelők kiküldését javasolja az április 6-i magyarországi parlamenti választásra az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) illetékes testületének Magyarországon járt küldöttsége - olvasható a testület közleményében. Az EBESZ honlapján olvasható jelentés szerint a testület ugyanakkor nem tervezi a szavazás napján a választások lebonyolításának szisztematikus ellenőrzését.
Az MSZP arra szólítja fel a kormányt, haladéktalanul intézkedjen, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelői biztosítsák a jövő évi országgyűlési és EP-választás tisztaságát.