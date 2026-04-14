Megszólalt JD Vance, azt állítja, nem lepődött meg túlságosan Orbán Viktor vereségén

2026-04-14 07:34:00 CEST

Az amerikai alelnök közölte, a múlt héten sem azért jött Magyarországra, mert ne tudnák olvasni a közvélemény-kutatásokat.

JD Vance „szomorúan” fogadta, de nem lepődött meg túlságosan, hogy Orbán Viktor a Fidesz élén elvesztette a választást. Szerinte a múlt heti budapesti látogatása nem Orbán Viktor győzelméről szólt, hanem arról, hogy a Trump-adminisztráció kiálljon egy régi szövetséges mellett – mondta az amerikai alelnök a Fox Newsnak adott interjúban. A Politicónak az erről szóló beszámolóját a 444 vette észre.

JD Vance úgy fogalmazott,

„Nem azért mentünk, mert biztosra vettük, hogy Orbán Viktor könnyedén megnyeri a választást. Azért mentünk, mert helyesnek tartottuk, hogy kiálljunk valaki mellett, aki hosszú időn át mellettünk állt.”

Ez volt a Fehér Ház első reakciója arra, hogy a magyar választók kétharmados többséget szavaztak Magyar Péternek és a Tisza Pártnak. – A magyarországi öröksége átalakító erejű – 16 év alatt alapjaiban formálta át az országot – jelentette ki Vance. Majd közölte, a múlt heti kampányrészvételük

„nem azért történt, mert ne tudnánk olvasni a közvélemény-kutatásokat. Pontosan tisztában voltunk vele, hogy komoly esély van Orbán vereségére. Azért tettük, mert ő azon kevés európai vezetők egyike, aki hajlandó volt szembeszállni a brüsszeli bürokráciával.”

Donald Trump az elmúlt 24 órában kétszer is válaszolt újságírói kérdésekre, de egyelőre nem kommentálta legközelebbi európai szövetségese vereségét.

Mint megírtuk, az amerikai elnök szinte példa nélküli módon avatkozott be a magyarországi választási kampányba, amikor közvetlenül a választás előtt jelentős pénzügyi támogatást helyezett kilátásba abban az esetben, ha Orbán Viktor hatalmon marad. Nem érte be ennyivel: többször is nyíltan felszólította a magyar választókat, hogy szavazzanak a regnáló kormányfőre, akit az erős vezetés globális szimbólumaként próbált eladni saját bázisának. JD Vance néhány nappal a parlamenti előtt tette teljessé ezt a támogatást budapesti vizitje során egy konkrét választási ajánlással.

Az amerikai média is fokozott figyelemmel követte, hogy a 16 éve megszakítás nélkül kormányzó Fidesz hogyan teljesít a vasárnapi parlamenti választáson. Miközben Magyar Péterhez egymás után érkeztek a külföldi politikusok üdvözletei, a nemzetközi sajtó széles körben tudósított a Tisza Párt választási sikeréről.