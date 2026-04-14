„Add, Uram, hogy átszakadjon a gát” – Jon Stewart amerikai műsorvezető példaként állítja az amerikaiak elé Orbán Viktor leváltását

2026-04-14 17:24:00 CEST

Sokak reménye, hogy nemzetközi, világpolitikai irányváltáshoz vezet Orbán Viktor bukása. Donald Trump nimbusza is foszladozik.

Jon Stewart szerint az amerikaiaknak is az Orbán bukását ünneplő magyarok képeiből kell erőt meríteni, legalábbis az amerikai humorista és műsorvezető a Daily Show című műsorában az április 12-én éjjel a Duna-parton az ünneplő tömegről készült, a világot bejáró felvételekkel illusztrálta a remélt fordulatot – vette észre a 444. Stewart külön blokkban foglalkozott a témával, ugyanis az Egyesült Államokban is sokan azt remélik, a magyar választás csak a kezdete valami nemzetközi hullámnak.

– Add, Uram, hogy átszakadjon a gát – idézte a portál Jon Stewartot, aki aztán arról beszélt, hogy eddig ez egy „nagyon szar év volt”, mindenki kezd belefáradni Trump kormányzásába. Szerinte azonban most van remény és Donald Trump legyőzhetetlenségének nimbuszát is lassan szertefoszlatják a világpolitika eseményei. – Nem szabad behódolnunk a szomorúságnak. Meg kell őriznünk a fény, a remény pillanatait – mondta.

Stewart, arra is kitért, hogy Trump és hívei megdöbbenésére megbukott az illiberális autokrata, aki ellenőrizte a médiát, megszállta a bíróságokat és manipulálta a választási folyamatokat, mert a magyar emberek felálltak és azt mondták: ebből kurvára elég volt. A műsorvezető arra kérte a nézőit, hogy merítsenek erőt az ünneplő budapesti tömeget ábrázoló képekből, hozzátéve: „Ezek most a magyarok. Mi még nem tartunk itt, de már kezdem hinni, hogy hamarosan odaérthetünk.”