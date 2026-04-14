Donald Trump: Orbán Viktor a barátom volt

2026-04-14 22:32:00 CEST

Az amerikai elnök először nyilvánult meg a magyar választásokkal és Orbán Viktor bukásával kapcsolatban.

Interjút adott Donald Trump az olasz Corriere della Serának, ebben kérdésre válaszolva először nyilvánult meg a magyar országgyűlési választás eredményével és Orbán Viktor vereségével kapcsolatban, továbbá ismételten XIV. Leó pápát ócsárolta, azzal az újdonsággal, hogy most már nekiugrott a katolikus egyházfő védelmére kelő Giorgia Meloni olasz miniszterelnöknek is.

Az interjúban Donald Trump kijelentette, el sem tudja képzelni, hogy kedvelik az emberek Giorgia Melonit. „Azt hittem, bátor, de tévedtem” - közölte. Az amerikai elnök ebbéli minősítése és felháborodása onnan fakadt, hogy az olasz kormányfő a NATO szinte egészéhez hasonlóan kijelentette, hogy nem kívánnak részt venni az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított háborújában, így például az Irán által a háború miatt lezárt Hormuzi-szoros megnyitásához sem szándékozik olasz csapatokat küldeni.

A kérdésre, hogy beszélt-e erről Melonival személyesen is, úgy válaszolt: „Nem. Egyszerűen csak azt mondja, hogy Olaszország nem akar beavatkozni. Annak ellenére, hogy Olaszország onnan szerzi be az olaját, annak ellenére, hogy Amerika nagyon fontos Olaszországnak, ő nem hiszi, hogy Olaszországnak be kellene avatkoznia. Szerinte Amerikának kellene elvégeznie a munkát helyette” - fogalmazott, bár azt nem részletezte, hogy a Hormuzi-szoros háború miatti lezárása miért Róma felelőssége.

Azzal kapcsolatban, hogy Giorgia Meloni elfogadhatatlannak minősítette Donald Trump XIV. Leó pápával szemben megfogalmazott durva bírálatait, az amerikai elnök úgy fogalmazott: „Ő az, aki elfogadhatatlan, mert nem érdekli, hogy Iránnak van-e atomfegyvere, és hogy két perc alatt felrobbantaná Olaszországot, ha tehetné.”

A katolikus egyházfőt békefelhívása miatt Trump így minősítette: „Nem érti, és nem is szabadna háborúról beszélnie, mert fogalma sincs, mi folyik itt. Nem érti, hogy 42 000 tüntetőt öltek meg Iránban a múlt hónapban” - állította.

Giorgia Melonival az amerikai elnök állítása szerint azért nem beszél, mert „nem akar segíteni nekünk a NATO-val, nem akar segíteni nekünk megszabadulni a nukleáris fegyverektől. Nagyon más, mint amit gondoltam” - hangoztatta, bár az nem világos, hogy a tavaly nyári 12 napos, majd az idén február óta tartó háborút is figyelembe véve Irán mennyire lehet tényleges közelségben ahhoz, hogy atomfegyvert állítson elő. Donald Trump a NATO-t ezt követően egy papírtigrisnek nevezte.

Az interjú végén került szóba Orbán Viktor választási veresége. A magyar miniszterelnökről szólva úgy fogalmazott: „A barátom volt. Nem az én választásom volt, de a barátom volt, egy jó ember. Jó munkát végzett a bevándorlás ügyében. Nem hagyta, hogy az emberek idejöjjenek és tönkretegyék az országát, ahogy az Olaszországban történt.”

Mint beszámoltunk róla, szemben Donald Trumppal, Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő úgy nyilatkozott, hogy soha nem voltak barátok Orbán Viktorral.