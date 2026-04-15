Magyar Péter: Minden magyar ember megérdemel egy olyan közmédiát, ami a valóságot közvetíti

2026-04-15 08:08:00 CEST

A Tisza Párt elnöke a Kossuth Rádió műsorában járt.

Hagy kezdjem azzal: van ennek egy furcsasága, hogy utoljára több mint másfél éve jártam önöknél, a közmédiában – jelentette ki Magyar Péter szerda reggel a Kossuth Rádió élő műsorában. A leendő miniszterelnök – aki 8 óra után az M1 vendége lesz – hozzátette, látja, hogy mióta a rendszerváltás megtörtént, néhányan próbálnak ebben az épületben is úgy tenni, mintha mi se történt volna, próbálnak szabad médiaként funkcionálni. Amit vállalt a Tisza, és amire felhatalmazást kaptunk, meg fog történni, felfüggesztjük ennek a propagandamédiának a hírszolgáltatását, hiszen károkat okoztak a magyar emberek lelkében – szögezte le.

Bennem – folytatta – nincsen semmilyen bosszúvágy, ez nem egy személyes revans. Ez arról szól, hogy minden magyar ember megérdemel egy olyan közmédiát, ami a valóságot közvetíti. Tudja, hogy vannak olyanok ebben az épületben, akik nem saját akaratukból cselekedtek, kaptak tőlük is üzeneteket – jegyezte meg.

A riporter azt állította, nem igaz, hogy nem hívták meg a Tisza Párt elnökét, és felsorolta, szerinte mikor küldtek felkérést. Magyar Péter megjegyezte, ebbe a játékba ő nem megy bele, és köszöni a magyar embereknek, hogy a propaganda és megfélemlítés ellenére soha nem látott felhatalmazást adtak a Tiszának. Örül neki – tette hozzá –, hogy a Fidesz-szavazóknak is be fogják tudni bizonyítani, abból „egy árva szó nem volt igaz abból, amit itt önök naponta elmondtak”.

Arra a kérdésre, mi lesz a családtámogatási rendszerrel, közölte, „minden, ami jó intézkedés, azt meg fogjuk tartani”, sőt, a családtámogatásokat kiterjesztik. Egészen elképesztő – jegyezte meg –, hogy 12 800 forint a családi pótlék. Úgy folytatta, mind a 26 tagállam megkapta az uniós forrásokat, a magyar embereknek a mai napig hiányzik, ők haza fogják ezt hozni. Elfogadják a korrupcióellenes intézkedéseket, létre fogják hozni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal, vagyonosodási vizsgálatokat indítanak a volt képviselők ellen, „mi valóban a magyar érdekeket fogjuk képviselni Brüsszel, Strasbourgban, Moszkvában és Washingtonban is”. A közmédiának a hírszolgáltatását a kormányalakítás után fel fogják függeszteni, és visszaadják az akadémia szabadságát – hangsúlyozta.

Magyar Péter az energia kapcsán felidézte, a biztonságos energiaellátás, a lehető legolcsóbb ár és a fenntarthatóság a legfontosabb. 16 éve volt az előző kormánynak arra, hogy kibővítse a határkeresztező kapacitásokat.

– A magyar emberek többségének a szemében az az ember nem köztársasági elnök, aki asszisztált ahhoz, hogy szétrabolják hazánkat, a nemzeti bankot, és több ezer magyar kiskorú gyermeket tettek tönkre a Fidesz-kormány által kijelölt pedofil rémek – mondta Sulyok Tamásról. Szerinte a köztársasági elnök végignézte, hogy koholt vádakkal illessenek civileket, hogy a titkosszolgálatokat arra használták, szétverjenek egy pártot. – Ez nem személyes kérdés, a politikában nincs barátság – válaszolta a riporter kérdésére.

A Tisza Párt elnöke az iratdarálásokról közölte, erről fényképei, videói is vannak. Azokat – hangsúlyozta –, akik nem a Tiszára szavaztak, ugyanúgy képviselni fogja a Tisza-kormány, a hét minden napján azon fognak dolgozni, hogy könnyebb legyen a magyar embereknek. Kérdésre közölte, várhatóan 30 napig van egy ügyvezető kormány, melynek óriási felelőssége van abban, hogy addig mit csinál. Közölte, megtartják, sőt kiterjesztik a rezsicsökkentést, hiszen 2010 óta háromszorosára nőtt a tűzifa ára. A négyszeresére emelt rendszerhasználati díjat is felül fogják vizsgálni.

– Köszönöm szépen az objektív és pártatlan műsorvezetést – jegyezte meg ironikusan egy ponton Magyar Péter. A riporter eközben fájlalta, hogy szerinte a Tisza Párt elnöke végig sértegette őket.