Magyar Péter szerda reggel bemegy és interjút ad az M1-nek és a Kossuth Rádiónak

Ahogy mondtam, semmi sem tart örökké. A szemünk előtt hullik darabjaira a pártállam. Másfél év után, holnap a „köz”média vendége leszek – írja Magyar Péter a Facebook-oldalán.
A leendő miniszterelnök bejegyzéséből kiderül, hogy
reggel 7:33 és 8:00 között a Kossuth Rádióban lesz hallható,
8:10-8:37 között pedig az M1 műsorába megy.
Magyar Péter legutóbb 2024. szeptemberében járt a köztévében, erről itt írtunk bővebben.