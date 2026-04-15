Újabb kétnapos sztrájkot hirdettek a Lufthansánál

2026-04-15 08:43:00 CEST

A CityLine mintegy 20 ezer légiutas-kísérője éjféltől sztrájkol.

Szerdától újabb kétnapos sztrájkot hirdettek a Lufthansa légiutas-kisérői, miután hétfőn és kedden sem vették föl a munkát követeléseik alátámasztására.

A Lufthansa és regionális leányvállalata, a CityLine mintegy 20 ezer légiutas-kísérője éjféltől sztrájkol. A légiutas-kísérők UFO nevű szakszervezete a legújabb, csütörtökig tartó sztrájkot a jobb munkakörülményekért és magasabb bérekért folytatott küzdelem részeként hirdette meg.

Várhatóan ismét több száz járatot kell törölni, köztük a Budapest Airport honlapja szerint a Frankfurtból és a Münchenből Budapestre tartó és az innen induló járatokat is.

A mostani az idei ötödik sztrájk a Lufthansa-csoportnál.