Karácsony Gergely: Egy bizonyos Szentkirályi Alexandra Éva magánszemély feljelentett, és elmarasztalt az NVB

Karácsony Gergely;parlamenti választás;Nemzeti Választási Bizottság;Szentkirályi Alexandra;

2026-04-15 13:30:00 CEST

A főpolgármester szerint az erről szóló határozat egy csodálatos kordokumentum.

Fel se tűnt eddig, most vettem észre, hogy bizonyos Szentkirályi Alexandra Éva magánszemély – az azonosság a Fidesz fővárosi elnökével nem a véletlen műve – feljelentett, és a fideszes többségű Nemzeti Választási Bizottság elmarasztalt azért, mert szavazásra kértem, és a változás melletti voksolásra buzdítottam a polgárokat – közölte Karácsony Gergely a Facebook-oldalán. A főpolgármester megjegyezte, szerinte az NVB határozata csodálatos kordokumentum, „mondjuk, egy letűnt kor dokumentuma, de az is valami”.

Karácsony Gergely kiemelte, vannak szórakoztató részletek, például az, hogy Szentkirályi Alexandra a kifogását április 12-én 0 óra 1 perckor nyújtotta be, micsoda ügybuzgóságra, bámulatosan állhatatos iparkodásra vall. Meg is állapította az NVB, hogy a kifogás „alapos”.

A főpolgármester hozzátette: Szentkirályi Alexandra, valamint az NVB szerint miközben a kormány és a Fidesz közmilliárdokat szórt el hazug és gyűlöletkeltő kampányra évek óta, ő azt a bűnt követte el, hogy egy 10 perces videóban főpolgármesterként, a főpolgármesteri fórumokon, a főpolgármesteri tapasztalataira hivatkozva érvelt Budapest érdekében is a változás mellett. Kifogásolták, hogy azt mondta, „az elmúlt 16 évben a kormány tudatosan és szisztematikusan, puszta hatalmi önzésből, szálanként szakította el, tépte szét azt a köteléket, ami Magyarországot morális értékválasztásában és pragmatikus érdekviszonyaiban Európához köti”.

„Nos, töredelmesen bevallom, hogy ezt egyetlen okból mondtam. Azért, mert az elmúlt 16 évben a kormány tudatosan és szisztematikusan, puszta hatalmi önzésből, szálanként szakította el, tépte szét azt a köteléket, ami Magyarországot morális értékválasztásában és pragmatikus érdekviszonyaiban Európához köti” – jegyezte meg.

Karácsony Gergely felidézte, abban a választási üzenetben volt egy idézet, amit nagyon szeret, azt is szívesen megismétli, mert vasárnap este ezt élte meg sok-sok ember ebben a hazában, és mert ez hömpölygött a budapesti utcákon: az, amit Csengey Dénes mondott 1989. március 15-én. „Itt az ideje, hogy végre elmosolyodjunk, abban a biztos tudatban, hogy ez itt Magyarország, mi itt itthon vagyunk, és amikor az ország jövőjéről beszélünk, arról beszélünk, ami a miénk.”

„Van egy csomó okunk most, hogy végre elmosolyodjunk, ez a feljelentés és ez a határozat csak egy a sok közül” – zárta bejegyzését a főpolgármester.