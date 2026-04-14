Hadházy Ákos úgy véli, szerepet játszott abban, hogy Magyar Péternek kinyílt a szeme

2026-04-14 13:11:00 CEST

A független országgyűlési képviselő – aki tíz év után távozik a parlamentből – azt mondja, nem érte meglepetésként a választási eredmény.

A tegnapi eredményre – válaszolta Hadházy Ákos, amikor a 24.hu arról kérdezte, mire a legbüszkébb az időszakból, amit országgyűlési képviselőként töltött. A politikus harmadik lett a zuglói választókerületben, ezt követően pedig bejelentette, hogy májustól visszatér a szekszárdi állatorvosi praxisához.

A portálnak nyilatkozva most a választási eredménnyel kapcsolatban úgy fogalmazott:

„Talán nem szerénytelenség, ha azt mondom: nekem is volt benne szerepem – ezt sokan meg is üzenték nekem a választás után. Azt gondolom, abban is szerepet játszottam, hogy Magyar Péternek kinyílt a szeme. Nagyon remélem, hogy azok az ügyek, amelyeket én bemutattam, hozzájárultak ahhoz, hogy átállt a másik oldalra. De büszke vagyok azokra az emberekre is, akik néha pár százan, máskor tízezren kimentek tüntetni a budapesti terekre vagy az Erzsébet hídra.”

A tüntetésekről kiemelte, az Orbán-rendszer legyőzéséhez ezek is kellettek. Az – folytatta –, hogy az elmúlt egy évben végül semmi nem lett a beígért nagytakarításból, hogy a csökkenő népszerűségük nyomán elbizonytalanodott az Orbán-kormány, és bizonyos dolgokat nem mert meglépni ez a hibrid rezsim, „ebben nekem és a velem együtt tüntetőknek is szerepe volt”.

Hadházy Ákos azt mondta, nem érte meglepetésként az eredmény.

„Ugyan ősszel még simán vezettem, de a legutolsó közvélemény-kutatások egyike alapján már számítottam erre, és az emberekkel való beszélgetések is ezt sejtették. Sokan mondták: támogatnak és szeretnek, de aggódnak, hogyha nem a Tiszára szavaznak, akkor veszélyben lehet a parlamenti többség”

– fogalmazott. Arra a kérdésre, bánja-e, hogy nem lépett vissza, azt mondta: nem, mert a kutatások alapján az is egyértelműnek tűnt, hogy az indulásával nem veszélyezteti a rendszerváltást, és ezt végül az eredmények is igazolták.

Arról, mit szól a 16,35 százalékhoz, úgy fogalmazott: „természetesen tudomásul veszem. Az oldalaktól független, korrupcióellenes munkát nyilván felhatalmazással lehet végezni. Ezt most nem kaptam meg – bár ha megnézem a többi, parlamenti ellenzéki képviselőt, akik elindultak a választáson, akkor ők nem 16–17 százalékot, hanem 1–2 százalékot kaptak. Ez így megtisztelő, és valamilyen módon mégiscsak kaptam megerősítést. Ezért nagyon hálás vagyok. De ez most nem elég ahhoz, hogy folytassam”. Hozzátette,

azt is tudomásul veszi, hogy az új kormány nem számít a munkájára, ezzel kapcsolatban semmilyen jelzést nem kapott.

Hadházy Ákos az interjúban arról is beszélt,

legyőzőjének, a tiszás Velkey Györgynek nem gratulált, mert nincs meg neki a telefonszáma, de a vasárnap esti Facebook-bejegyzését neki is szánta, amelyben kifejezte az örömét. Magyar Péternek gratulált SMS-ben, a telefont nem vette fel.

szerinte akkor beszélhetünk majd igazi rendszerváltásról, ha az éppen hatalmon lévő politikai oldal nemcsak a másik oldal ügyeivel foglalkozik, hanem a saját oldalán felmerülő ügyekkel is. Hozzátette, természetesen figyelni kell, hogy az „elszámoltatásról” szóló ígéretek megvalósuljanak.

jelen pillanatban nem tartja elképzelhetőnek, hogy egyszer visszatér majd akár a helyi, akár az országos politikába. Reméli, tüntetések szervezésére sem lesz szükség, és korrupciós ügyeket feltáró posztokkal sem tervez. „Állatorvosként szeretnék dolgozni a továbbiakban. Hála Istennek, most úgy tűnik, hogy a sajtó szerepe is stabilizálódik, így az én ilyen irányú munkámra már nem lesz szükség.”