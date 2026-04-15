A stúdióból kijövet tapssal fogadták a közmédia munkatársai Magyar Pétert

M1;sajtó;közmédia;Kossuth Rádió;Magyar Péter;

2026-04-15 15:00:00 CEST

A leendő miniszterelnök egy rövid beszédet is tartott a folyosón.

A közmédia stúdióiban, először a Kossuth Rádiónak, majd az M1-nek nyilatkozva kezdte a napot a 2026-os országgyűlési választáson elsöprő, 2/3-os győzelmet arató Tisza Párt elnöke. Ezekben az interjúkban Magyar Péter többek között arról beszélt, hogy a Tisza-kormány magalakulása után „ennek a hazugsággyárnak vége van” és fel fogják függeszteni az M1 hírszolgáltatását. Mint mondta, az M1 semmiben nem tett eleget annak a kötelezettségének, ami a médiatörvényben szerepel. Kérdésre közölte, nem fog beleszólni a közmédia munkájába, jelezve a műsorvezetőnek, hogy ne keverje össze Rogán Antallal.

Az interjúk után Magyar Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz ment a Sándor-palotába. A leendő miniszterelnök elmondta az államfőnek, hogy a magyar emberek egy rendszerváltásra szavaztak, valamint az ő és a magyar emberek szemében Sulyok Tamás alkalmatlan és méltatlan arra, hogy a törvényesség felett őrködjön, erkölcsi mérce vagy példakép legyen.

Ezután kezdett el terjedni a Facebookon egy videó, amely a közmédia Kunigunda utcai épületének folyósóján készült és az látható benne, hogy a stúdióból kijövet megtapsolják Magyar Pétert az ott dolgozók. A Tisza Párt egy rövid beszédet is mondott, megszólítva azokat, akik „nem jókedvűkből" dolgoztak a közmédiában. Mint mondta, tudja, hogy nagyon sokan vannak ilyenek. „Nagyon sok üzenetet kaptunk innen bentről. Sajnálom is néha önöket, hogy ilyen helyzetbe kell lenni, de azt tudom mondani, hogy ennek rövidesen vége lesz, és olyan vezetése lesz a közmédiának és úgy általában az állami szerveknek, amilyet a magyar emberek megérdemelnek, amelyek a magyar törvényeket betartják” - mondta Magyar, jelezve, hogy ugyan lesz egy kis turbulencia az átmenetben, de addig is vigyázzanak magukra és tartsanak ki.