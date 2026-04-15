Felcsatolható dildót, BDSM kötözőszettet, intimmosót és sikosítót vett a Mészáros Lőrinc-féle V-Híd

2026-04-15 15:33:00 CEST

Vagy legalábbis a vállalatból valaki a felcsúti gázszerelő-milliárdos cégének számlájára vásárolt be az említett termékekből.

Meglepő számla és belső levelezés tartalma landolt az Átlátszó postaládájában, eszerint a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Hídnál valaki felcsatolható dupla dildót, síkosítót és BDSM (szado-mazo) kötözőszettet vásárolt a cég kontójára, több mint 60 ezer forintért.

A felcsúti oligarcha vasútépítő cégének nem mindennapi tranzakciójáról az nem derült ki, hogy pontosan ki érezte úgy a vállalatnál, hogy éppen erre van szükség a sikeres működéshez, mindenesetre az összesen 62 560 forintos vásárlás tételei egész pontosan a következők:

You2Toys Strap-on Kit felcsatolható két dildós dildószett 28 990 forintért;

Easy Glide 150 mililiteres vízbázisú sikosító 1990 forintért;

Fetish Position Master fekete BDSM kötözőszett 20 990 forintért;

You2Toys Shower Me Deluxe intimmosó szett tömlővel 9 990 forintért

Ehhez jön még a 600 forintos utánvét kezelési díj. Mindehhez persze akadhat pénz a vállalat számláján, hiszen Orbán Viktor egykori iskolatársának legtöbb bevételt termelő cégéről van szó, amit 2018-ban szerzett meg, s miután a Mészáros-csoport tulajdonába került, gyakorlatilag monopol helyzetbe került a vasútépítés terén. 2018 és 2025 között a V-Hídnak mintegy 600 milliárd forintos árbevétele volt, nyeresége pedig elérte a 142 milliárdot, amit a tulajdonos osztalékként ki is vett. A vállalat természetesen az áprilisi választási vereségig is bőszen szívta magába a milliárdokat, februárban például egyetlen ajánlattevőként jutottak hozzá négy, összesen több mint 5 milliárd forintos MÁV-megbízáshoz. A Budapest-Belgrád vasútvonal hazai szakaszát alvállalkozóként, több mint 800 milliárd forintból ugyancsak a V-Híd építi.