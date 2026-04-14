Mészáros Lőrinc cégbirodalma jelezte, politikai környezettől függetlenül az a célja, hogy hosszú távon is értéket teremtsen

2026-04-14 10:40:00 CEST

Elkötelezett abban, hogy továbbra is erősítse a nemzetgazdaságot – jelentette ki a Mészáros Csoport.

„A Mészáros Csoport, mint Magyarország egyik legnagyobb privát versenypiaci munkáltatója elkötelezett abban, hogy továbbra is erősítse a hazai nemzetgazdaságot, annak meghatározó szereplője maradjon. Stratégiai célja, hogy hosszú távon is értéket teremtsen gazdasági és politikai környezettől függetlenül” – a Telex cikke szerint ezt írta közleményében a Mészáros Csoport a vasárnapi választás eredményeire reagálva.

A cégcsoport közölte, működése alapját a továbbiakban is „a tudatos, stabil és felelős üzleti döntéshozatal képezi”, valamint változatlanul azon fognak dolgozni, hogy a hazai és nemzetközi jelenlétüket erősítsék. „A cégcsoport biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik”, a jövőben terveznek olyan beruházásokat, amikkel képesek az „eredményorientált, innovatív és stabil” növekedésre.

A portál felidézi, a cég honlapja hétfőn elérhetetlenné vált, sokáig 504-es hibakód jelent meg a meszaroscsoport.hu-ra keresve. Később változott a helyzet, most már az fogadja a látogatót, hogy „Oldalunk jelenleg karbantartás alatt áll. Hamarosan újra várunk!”.

Egyébként – mint megírtuk – a Budapesti Értéktőzsde kirobbanó formában volt hétfőn, a BUX index 4,95 százalékkal emelkedett. Az OTP 8,38 százalékkal, a Mol 7,99 százalékkal drágult. Ezzel szemben a NER-ellenőrzés alatt álló 4iG Nyrt. árfolyama 17,4 százalékkal, a Mészáros Lőrinc-féle Opus részvényei pedig 30,2 százalékkal estek – ami egyértelműen összeomlásnak tekinthető.

Mészáros Lőrinc cégcsoportja a Forbes 2025-ös legértékesebb családi vállalkozásait összesítő listán az első helyen végzett, a csoporthoz jelenleg közel 500 cég tartozik, többek között az MBH Bank és az Opus Global Nyrt. Mészáros Lőrinc családjának vagyonát egybillió fölé, 1549,8 milliárd forintra becsülte a lap, miután 2024-ben szinte minden érdekeltségük jelentős eredményjavulást ért el.