Április elsejével megindult a hazai gáztárolók feltöltése

2026-04-15 18:23:00 CEST

Eszerint a belföldi egységek töltöttsége idei mélypontját 32 százalékon érte el.

Április elsejével különösebb hírverés nélkül megindult a hazai gáztárolók feltöltése – derül ki az uniós Gas Infrastructure Europe (GIE) adatsorából. Eszerint a mintegy 6,2 milliárd köbméteres belföldi egységek töltöttsége idei mélypontját 32 százalékon, számítási módszertantól függően körülbelül 2 milliárd köbméteren érte el. Bár ez a hazai padlószint is kényelmesnek tetszik, az az elmúlt három év legalacsonyabbja. Igaz, kiváltképp a 2022 áprilisi 19 százalékhoz képest, inkább a 2024 áprilisi, 68 százalékos alsó forduló tűnhet túlbiztosítottnak. A keddi állapot szerint a mostani hazai töltöttségi szint a GIE által érdemben követett 19 uniós tag, valamint Ukrajna és az Egyesült Királyság adatából a 8. legkedvezőbb.

A készlet mennyiségét illetően az elsők 8 milliárd köbméterrel az olaszok, majd 5-5 milliárd köbméterrel a németek és az ukránok következnek. Háborúban álló északkeleti szomszédunk 17 százalékos töltöttsége viszonylag magas, bár Orbán Viktor ügyvezető miniszterelnök március végén még teljes jogú vezetőként úgy döntött: az egy január végi orosz bombatámadásban megsérült Barátság kőolajvezeték ukrajnai újraindításának elmaradása miatt júliustól Magyarország az odairányuló csöveket a gázt belföldi tárolók felé irányítva elzárja. A jelenleg 1,2 milliárd köbméteres stratégiai tartalékokat ezzel egyidejűleg 1,3 milliárd köbméterre növelte.

A hazai tartalékokhoz tartozik a 739 millió köbméteres, 2022 augusztusában minden idők csúcsárai felett, közel egymilliárd euróért beszerzett „különleges gázkészlet” is. Bár utóbbi két, egyaránt a különleges jogállású Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetséghez tartozó tartalék elvileg csak ellátási válsághelyzetben szabadítható fel, a bukott Orbán-kabinet az elmúlt 16 év során különböző pénzügyi műveletek érdekében gyakorta módosított a stratégiai készlet mértékén. A hazai gáztárolók zöme az állami MVM-é.