Két, viszonylag jobb hónap után, megint csökkent az ipari termelés

autóipar;ipari termelés;akkumulátorgyár;

2026-04-15 18:13:00 CEST

Két, viszonylag jobb hónap után, februárban ismét csökkent az ipari termelés, az előző évhez mérten 1,5 százalékkal januárhoz képest pedig 1,8 százalékkal – derül ki a KSH friss adataiból.

Az ágazat teljesítménye 2021-es szinttől 7,8 százalékkal marad el.

A magyar autóipar kibocsátása 4 százalékkal volt alacsonyabb februárban, mint tavaly; a kecskeméti Mercedes modellváltás miatt egy műszakban termel, a debreceni BMW még nem igazán kezdett termelni, a BYD beruházás pedig még sehol nem tart.

Némi meglepetésre az akkugyárak termelése 28 százalékkal nőtt egy év alatt, ám itt a rendkívül alacsony bázis a gyors növekedés magyarázata. A főként hazai piacra termelő élelmiszeripar teljesítménye 0,4 százalékkal csökkent.

Az elemzők idénre 3 éves mélyrepülés után 2-4 százalékos termelésnövekedésedét vártak, amit javarészt az élénkülő európai kereslettől reméltek. Ezeket a várakozásokat írja felül a energiaárak jelentős emelkedése, amely február vége óta ment végbe a iráni válság miatt, ha ez nem rendeződik heteken belül, akkor ennél kisebb bővülésre lesz lehetőség. A magyar ipar mellett szólnak viszont az évek óta épülő új, nagy gyárak, amelyek ha egyszer valóban elkezdenek (végre) termelni, az friss impulzust adhat az ágazatnak, de ez elemzők erre már 2024 óta várnak.