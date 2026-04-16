Sokan szeretnének testnevelőtanárok lenni, a rövidített pedagógusi mesterképzések között is ez a szak legnépszerűbb

pedagógusok;tanárok;tanárképzés;testnevelés;testnevelőtanár;

2026-04-16 05:45:00 CEST

Dugig vannak az egyetemek a jövő pedagógusaival - egyebek mellett ez volt olvasható Balatoni Katalin leköszönő miniszterelnöki biztos választások előtti Facebook-bejegyzésében, amelyben az Orbán-kormány oktatáspolitikai intézkedéseit méltatta. A számok azonban kicsit mást mutatnak.

A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) legutóbbi adatai szerint 2025 októberében 7759 hallgató tanult az öt-, illetve néhány esetben hatéves, osztatlan tanárképzésben, ahol a közismereti tárgyakat (például magyart, történelmet, természettudományokat, idegen nyelveket) tanító általános és középiskolai tanárokat is képzik. Ez a hallgatói létszám nem nevezhető rekordmagasnak: 2022 októberében 8053-an, 2021-ben 8819-en, 2020-ban 9257-en, 2019-ben pedig 9735-en tanultak az osztatlan tanárképzésben.

A FIR adataiból az is kiderült, hogy a legnagyobb létszámú osztatlan tanári képzések első helyén az ötéves gyógytestnevelő-testnevelő tanári képzés állt 2025 októberében (592 fő), amit az angol-történelem tanári szak (510 fő), a magyar-történelem szak (440 fő) és az angol-magyar tanári szak (420 fő) követett.

Az ötödik helyen szintén egy testnevelőtanári képzés állt (testnevelő, gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanári szak), 234 fős hallgatói létszámmal. Ez alapján úgy tűnik, testnevelőtanárokból talán valóban nem lesz nagy hiány.

Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy az elmúlt néhány évben összességében emelkedett a pedagógusképzésben résztvevők száma. Ennek egyik legfőbb oka a rövidített, 1-1,5 éves tanári mesterképzések 2023-as bevezetése annak érdekében, hogy rövidebb idő alatt lehessen enyhíteni a pedagógushiányon, különösen a szaktanárok hiányán. Ám ezekre a rövid ciklusú képzésekre olyanok jelentkezhetnek, akiknek már van tanári vagy az adott szakterülettel megegyező végzettségük, vagyis többségük nem új belépőként jelenik meg a közoktatási rendszerben. A FIR adatai szerint 2025 októberében 5920-an tanultak tanári mesterképzéseken, több mint felük (3069 fő) a 40 éves vagy idősebb korosztályba tartozik, kicsivel több mint 93 százalékuk levelező tagozaton végzi a képzést.

A rövidített tanári mesterképzések között szintén a testnevelőtanári képzés volt a legnépszerűbb, összesen 627 fős hallgatói létszámmal: az 1 éves testnevelőtanári mesterképzésen 332-en, a 1,5 éves képzésen 342-en vettek részt tavaly októberben. A 1,5 éves matematikatanári mesterképzés 366 fővel, a közgazdásztanár mesterképzés 345 fővel szerepelt a legnagyobb létszámú tanári mesterképzések között.