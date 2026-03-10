Egyre többet túlóráznak a tanárok, az Oktatási Hivatalban „többlettanításra” változtatták a „túlóra” kifejezést, miután kérdezősködni kezdtünk

oktatás;pedagógusok;PDSZ;kérdések;túlóra;tanítás;

2026-03-10 05:50:00 CET

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint a hivatalos számok csak a jéghegy csúcsát jelentik.

Hét év alatt a hivatalos statisztikák szerint is mintegy háromszorosára emelkedett a túlórában foglalkoztatott pedagógusok száma - derült ki a Köznevelési Információs Rendszer (KIR) legfrissebb adataiból. A kimutatás szerint 2018-ban még 3345 olyan pedagógust tartottak nyilván, akik túlórában dolgoztak, ez a szám 2020-ra 5259 főre, 2025-re pedig 9892 főre emelkedett. Ugyanakkor az Oktatási Hivatal (OH) által kezelt KIR-statisztikákban eredetileg ennél magasabb számok is szerepeltek, ám miután rákérdeztünk a két eltérő adatra, a túlórákat is bemutató táblázatból törölték azt az oszlopot, mely szerint például tavaly nemcsak 9892, hanem 21 438 fő is lehetett a túlórában foglalkoztatott pedagógusok száma. Illetve a táblázat jelenleg elérhető verziójában már nem a „túlórában foglalkoztatottak” kifejezés szerepel, hanem az, hogy „többlettanítással, rendkívüli munkaidővel is foglalkoztatott” pedagógusok.

Érdeklődtünk az OH-nál a táblázat módosításának okairól is, ám nem kaptunk egyértelmű választ, miért kellett a túlórát „többlettanításra” változtatni, illetve miért szerepelt ugyanabban a táblázatban két eltérő szám is a túlórában foglalkoztatottakról. - A táblázat a tantárgyfelosztás szerinti tanórai foglalkozások száma alapján gyűjt adatokat a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakról. A táblázat a tantárgyfelosztási óraszámokra koncentrál, az összesítésében a táblázat alján a többlettanítással, rendkívüli munkavégzéssel is érintett pedagógusok létszáma található. A publikált táblázat feliratait pontosítottuk. A táblázat a főállású (teljes vagy részmunkaidős), pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak létszámát tartalmazza – írták.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányának elnöke, Nagy Erzsébet lapunknak úgy nyilatkozott:

megdöbbentő a túlórában foglalkoztatott pedagógusok arányának ilyen mértékű növekedése, ám szerinte a hivatalos számok csak a jéghegy csúcsát jelentik, mert több esetben előfordul, hogy nem is adminisztrálják megfelelően a túlórákat, vagy „szívességi helyettesítéssel” osztják be többletmunkára a tanárokat.

A pedagógusok heti 40 órás munkaidejéből 24 óra a kötelező tanórák száma, a szakszervezet szerint ami ezen felül van, az is többletmunkának számít, akkor is, ha a statisztikákban nem tekintik annak. A KIR 2025. októberi adatai szerint ebben az időszakban 29 706 pedagógusnak volt 24-nél több tanórája egy héten, közülük 23 663-an voltak, akiknek 27 vagy annál is több tanórájuk volt.

Nagy Erzsébet arra is emlékeztetett, hogy a „bosszútörvénynek” is nevezett új pedagógus életpályatörvény 2023-as bevezetésével változtak az eseti helyettesítések szabályai: a korábbi 30 helyett már évi 60 tanóra helyettesítésére is beoszthatják a pedagógusokat, amiért nem jár plusz díjazás.