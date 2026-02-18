Hankó Balázs: Azért vagyok ott rengeteg rendezvényen, hogy a választók lássák, Hankó Balázs jó fej

Lázár János;parlamenti választás;Tiborcz István;Hankó Balázs;

2026-02-18 11:28:00 CET

A kultúráért és innovációért felelős miniszter sem a Lázárinfókban, sem Tiborcz István gazdagodásában nem lát kivetnivalót.

Új jelölt vagyok a körzetben, és sok mindent újjá is szerveztem, de majd április 12-én kiderül, mennyire volt hatékony – mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a hvg.hu-nak adott interjújában. Hozzátette, éppen azért van ott rengeteg rendezvényen, hogy a választók lássák, Hankó Balázs jó fej, érdemes rá szavazni, és hogy feltehessék a kérdéseiket.

Arra a kérdésre, milyen eredményre számít a választáson, Hankó Balázs úgy válaszolt, biztosan hozza majd a körzetet. – Ha van egy olyan ember, aki jól ismeri a választókerületet, ráadásul miniszter is, akkor sokat segíthet a közösségnek, amelynek a szolgálatába szegődött. Miután én itt élek, nekem itt vannak a barátaim is, és nincs olyan utca, ahol ne lenne egy-két ismerősöm, emlékem, kötődésem. Ez egy óriási előny – állapította meg.

A felvetésre, hogy mit tapasztal, mennyit ártott Lázár János cigányokkal kapcsolatos kijelentése, a miniszter azt mondta, „a körzetben élő cigányok ismernek engem, ismerik a munkásságom, őket biztosan nem befolyásolja semmiben sem, hogy mi hangzott el”. A kérdésre pedig, hogy árt-e Lázár János szereplése a Fidesz kampányának, úgy reagált,

nem gondolja, hogy károsak volnának a Lázárinfók, szerinte a vita mindig jót tesz.

Az interjú során felmerült az is, mit mond a szavazóknak, amikor Tiborcz István gazdagodásáról kérdezik. Hankó Balázs leszögezte, amikor erről beszélünk, több szempontot kell figyelembe venni. – Az például szerintem helyes, hogy gyarapodik a vagyonuk azoknak a magyar embereknek, akik gazdasági tevékenységet folytatnak, és jól is gazdálkodnak – ha mindezt jogszerűen teszik. Persze ha ez törvénytelenül történne, akkor nincs rendben, de ebben az esetben ez fel sem merült. Azt is látni kell, hogy a magyar tulajdonú gazdaság fejlődése megszakadt a kommunizmussal, majd a rendszerváltoztatás után volt egy olyan privatizációs időszaka a magyar gazdaságnak, amikor a kulcstulajdon nagy része külföldi kézbe került. Az állam akkor erős, ha szuverén, ehhez pedig az kell, hogy jelentős tulajdoni hányaddal rendelkezzenek a magyar vállalkozók a stratégiai ágazatokban, így egyebek mellett a bankszektorban, a gazdaságban, a vízközművek vonatkozásában, valamint az olyan alapvető infrastrukturális területeken, mint például az útépítés. Helyes, hogy ezeken a területeken nőtt a magyar gazdasági arány – vélekedett.

Arra, mivel magyarázza, hogy Pintér Béla színháza egy forint állami támogatást sem kapott, pedig alig lehet jegyet kapni az előadásaira, Hankó Balázs azt mondta: az esetükben azt kellett megvizsgálni, hogy jár-e támogatás egy olyan színháznak, amely az alaptörvényben foglalt értékekkel megy szembe.

– Volt ugyanis olyan támogatási igény a részükről, amely gyermekeknek tartalmazott volna szexuális propagandát, és erre kért volna pénzt

– közölte. A felvetésre, hogy akkor szerinte nem lehet támogatni egy olyan előadást, amelyben megjelenik például egy meleg vagy transzszexuális ember, úgy reagált, Pintér Béla színházának kérelme egyértelműen sértette a magyar alaptörvényt. – A Nemzeti Kulturális Alapban kollégiumok működnek, az illetékes kollégium pedig nem javasolta, hogy támogatást adjunk nekik – mondta.

A miniszter az interjúban mindemellett

közölte, egy kutatás sem hiúsult meg a magyar kormány és Brüsszel vitája miatt. A magyar projekteket ugyanis nem zárták ki a kutatásokból, csak pénzt nem adnak rá, de a magyar kormány kipótolja a szükséges összegeket.

arról, mennyire reális és gyakori, hogy valaki Rogán Antal miniszterhez hasonlóan sok százmilliót keres a találmányával, azt mondta, nem ismeri Rogán Antal találmányát, de ha találkozik vele, megkérdezi róla.