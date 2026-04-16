Már a választás másnapján, hétfőn elbocsátotta több dolgozóját a Demokratikus Koalíció

2026-04-16 11:36:00 CEST

Hétfőn állománygyűlést tartottak, ahol Dobrev Klára leköszönő pártelnök közölte az alkalmazottakkal, hogy megszüntetik a jogviszonyukat.

Több dolgozójától is megvált a Demokratikus Koalíció hétfőn, az országgyűlési választás másnapján – értesült több egymástól független forrásból a hvg.

A lap információ szerint szerint hétfőn állománygyűlést tartottak az ellenzéki pártnál, ahol Dobrev Klára leköszönő pártelnök közölte az alkalmazottakkal, hogy megszüntetik a jogviszonyukat. Sokaknak már nem is kell bemenniük az új parlament megalakulásáig hátralévő hónapokban, viszont a fizetésüket még megkapják a szerződésük végéig. A hvg úgy tudja, hogy a dolgozókat meglepte a döntés gyorsasága, sokan ugyanis abban bíztak, hogy néhány hét vagy akár egy-két hónap is eltelik, mire elbocsátják az alkalmazottakat.

Mint arról beszámoltunk, Dobrev Klára, a DK elnöke a pártvezetéssel a háta mögött jelentette be vasárnap este, hogy vállalja a felelősséget, és távozik a párt éléről. Azt ígérte ugyanakkor, hogy nem adják fel. – Én ott leszek, ahol a szekeret húzni kell, mert baloldalra szükség van” – fogalmazott. Az országgyűlési választáson az ellenzéki párt jelenlegi feldolgozottsági adatok szerint csak 1,13 százalékot ért el, ami 68 ezer szavazatot jelent. A parlamenti bejutástól ugyan messze volt, de mivel elérte az egy százalékot, nem kell visszafizetnie az állami kampánytámogatást.