Nyomkövetőt tett a szavazólapja mellé egy Skóciában élő magyar

Nem bízott a Fideszben egy Skóciában élő magyar választópolgár, ezért nyomkövetőt tett a szavazólapját tartalmazó borítékba az Edinburgh-i magyar külképviseleten, hogy megnézze, mi történik vele – számol be a 444.
Az ötletet elmondása szerint a Magyar Kétfarkú Kutya Párttól vette, ők egy korábbi nemzeti konzultációnál próbálták ezt ki. A férfi naponta egy jelet kapott a gombelemes, apró jeladótól, így megtudta, hogy a borítéka két napig a skót fővárosban, Edinburghban, majd ugyannennyi ideig Londonban volt, nemrég pedig megérkezett Budapestre.Egy TEK-nek és a Pintér-féle belügynek is dolgozó cégnél landoltak a kétfarkúak nemzeti konzultációs ívei, amelyekben a párt ismét nyomkövetőket rejtett el
A Nemzeti Választási Iroda Hengermalom úti telephelyén azonban a borítékot gyanúsnak találták, miután tűzszerészek vizsgálták át a beérkező urnákat. Itt fedezték fel a nyomkövetőt, az ezt tartalmazó urnát további vizsgálatokra elkülönítették. „Ha egy nyomkövetőst találtak, az az enyém volt” – nyilatkozta a lapnak a férfi, hozzátéve: rossz szándék nem volt benne, pusztán a rendszert akarta tesztelni.Több mint 347 ezer levélszavazat érkezett az NVI-hez