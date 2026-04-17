Egyre több választókerületben lesz száz százalékos a szavazatok feldolgozottsága

2026-04-17 17:45:00 CEST

Az április 12-i parlamenti választáson az átjelentkezők voksait és a külképviseleteken leadott szavazatokat pénteken mind a 106 egyéni választókerületben megkezdték összeszámolni, s amint arról hírt adtunk, egyben már változott is az eredmény.

A szavazókörök vasárnap esti bezárása után a 10 047 szavazókör többségében összeszámolták a szavazatokat és közzé is tette a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a számlálás eredményét. Mind a 106 egyéni választókerületben volt azonban egy szavazókör, nem számolták össze a voksokat, ezekben ugyanis a külképviseleti és átjelentkezési szavazók voksait várták. Péntek délután kezdték el összeszámolni a szavazatszámláló bizottságok ezeket a voksokat, és már egyre több választókerületben százszázalékosra is emelkedett a feldolgozottság.

Amint arról beszámoltunk, a Tolna vármegyei 2. számú egyéni választókerület, amelynek a fideszes parlamenti képviselője, Sülli János sokáig vezetett, a Tisza Párt színeiben induló Cseh Tamás azonban végül megelőzte, 100 százalékos feldolgozottság tanúsága szerint 20 880 vokssal, a szavazatok 47,42 százalékával győzött. Süli János 19 980, vagyis 45,39 százaléknyi vokssal végzett a második helyen.

A szavazatszámlálás ezen szakaszáról az NVI részletesen beszámolt. Az érintett szavazókörökben vasárnap leragasztották az urnák nyílását, és a helyi választási irodába szállították az urnákat. A választókerületenként szétválogatott szavazatait pénteken adták át az egyéni választókerületi választási irodáknak. A jogszabály szerint az adott szavazatszámláló bizottság elnöke gondoskodik arról, hogy a szavazatszámláló bizottság ezeket a szavazólapokat bekeverje az április 12-én leadott szavazatok közé. – A kiválasztott szavazatszámláló bizottságoknak ezt követően kell összeszámlálniuk a voksokat, szintén legkésőbb szombaton. Amint valamennyi szavazókör eredménymegállapító jegyzőkönyve áll, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok legkésőbb szombaton állapítják meg a voksolás egyéni választókerületi, nem jogerős eredményét, tulajdonképpen azt, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben – tették hozzá.

Arról, hogy a külképviseleteken leadott szavazatok mely pártokra estek leginkább a 444 írt egy érdekes felmérés kapcsán. A müncheni magyarok által alapított Magyar Vándor nevű egyesület hatvannál több önkéntese 10 különböző országban összesen 3905, a szavazófülkét éppen elhagyó szavazót kérdezett meg vasárnap. – Listán 80 százalék voksolt a Tiszára, 7 százalék a Fideszre, 2 a Mi Hazánkra, 1 százalék a Kutyapártra és 0 (nulla) a DK-ra. Az egyéni jelölteknél is nagyon hasonló eredmény jött ki, a Tisza itt 88 százalékot kapott, a Fidesz 7-et, a Mi Hazánk 2-t, a Kutyapárt és a DK nullát az exit poll szerint.