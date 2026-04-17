Meghajolt Magyar Péter akarata előtt a Mol, a Tisza-kormány elkezdi visszaszerezni a baráti kezekbe játszott állami vagyont

MOL;osztalék;kifizetés;üzemanyagár;Tisza Párt;MCC;

2026-04-17 19:48:00 CEST

A Tisza-kormány fenn kívánja tartani a „védett” üzemanyagárakat

A Tisza-kormány fenn kívánja tartani a „védett” üzemanyagárakat – közölte pénteken a a parlamentben újságírói kérdésre Magyar Péter, a parlamenti választást megnyerő párt miniszterelnök-várományos elnöke. Ennek érdekében felszólította a leköszönő Orbán-kormány az üzemanyagok jövedékiadó-csökkentéséről szóló, április 30-án lejáró, illetve a védett árakról szóló, május 13-án lejáró rendelet meghosszabbítására.

A magyarországi autósok által igénybe vehető 595 forintos benzin- és 615 forintos gázolajtarifát közlése szerint addig tartják fenn, amíg a világpiaci és ezzel együtt az orosz kőolaj ára kellő szintre csökken. A Mol Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató vezette háromtagú küldöttségével folytatott csütörtök délutáni tárgyalásaikra utalva abbéli reményének adott hangot, hogy Ukrajna már a jövő héten újraindítja a január végi orosz támadásban megsérült Barátság kőolajvezetéket. Azért pedig, hogy a csőbe olaj is kerüljön, Hernádi Zsoltnak még lesz egy útja Oroszországba – fűzte hozzá. A küldöttség biztosította afelől, hogy az Adria vezetéken is érkezik az olaj, így a lakosság és a cégek hosszú távú üzemanyag-ellátása biztosított.

Magyar Péter csütörtök esti közleménye szerint Kármán András, a párt költségvetési és adópolitikai, valamint Kapitány István, a gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője, a miniszteri szék várományosa társaságában Hernádi Zsoltot kérte, hogy a Mol ne fizesse ki a fideszes káderképzőként elhíresült a Mathias Corvinus Collegium (MCC)számára nemrég megítélt 25 milliárdos osztalékot. Ez kevéssé meglepő: Magyar Péter a kampányban és a győzelmét követő sajtótájékoztatón is rögzítette, hogy

visszaszerzik az Orbán-kormány által baráti kezekbe játszott állami vagyont, ami a három alapítványnak öt-hat éve ingyen átadott mintegy 10-10 százaléknyi Mol-részesedésre is kiterjed.

Szakértők ugyanakkor a kérést problematikus ítélték, mivel a Mol március elején április 23-ról április 10-re előrehozott közgyűlésén már megszavazták az osztalékot. A miniszterelnök-várományos és az olajcég a kérés kapcsán annyit közölt, hogy a Mol törvényesen jár el, vezérigazgatói bizottságuk pedig azt javasolja, hogy az osztalékot a harmadik negyedévben fizessék ki. (Ez a tavaly június közepén induló osztalékfizetéshez képest elmozdulás.) Szakértők szerint ez így már járható, mivel addig az új kétharmad hozhat az osztalékot állami kézbe adó rendelkezéseket. Ez megoldható a „közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló” 2021-es törvény kétharmados hatályon kívül helyezésével is – nyilatkozta az MFornak Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója.

Bár Magyar Péternek a tárgyalások megkezdéséről szóló csütörtök kora délutáni bejegyzése nyomán a Mol részvénye 6 százalékot esett, a halasztás tükrében az osztalékkal kapcsolatos félelmeket az Erste butaságnak nevezi az értékelésében. (Pénteken a Mol-reszvény további 2 százalékkal lett olcsóbb.) Az MCC-tulajdonrész miatt ez a Richter-részvényeket is érintheti. A Tisza elképzelését az Erste a Fidesz gyakorlatára emlékezteti, az fenntartása előtt is értetlenül áll: kérdés ugyanis, miként kerülhető el az üzemanyaghiány és ki fizeti meg a költségeket.