Gulyás Gergelynek hálásak lehetünk, Menczer Tamásból pápa lesz – Nagyon rosszul öregedő mondatok a NER-ből

2026-04-17 18:59:00 CEST

Kipukkadt a digitális lufi, csak éppen nem a Tiszáé. Orbán Viktor még hetekkel a vasárnapi választás előtt is ordas nagy kamunak nevezte, hogy rendszerváltó hangulat lenne. A Medián vezetője, Hann Endre volt a legjobb humorista, mégsem a Fidesz nevetett a végén. Csokorba szedtünk pár kormánypárti állítást, amelyekről elmondható, hogy az április 12-ei eredmények fényében nem állták ki az idő próbáját.

Havasi Bertalan: Reménytelen helyzetben lévő emberek kétségbeesett próbálkozásával a kormány nem foglalkozik

Mindössze ennyit reagált Havasi Bertalan, Orbán Viktor volt sajtófőnöke lapunknak 2024. február 12-én, amikor arról érdeklődtünk, hogy mi a miniszterelnök álláspontja Magyar Péter állításaival kapcsolatban. A kormányfőt akkor Varga Judit volt férjének Facebook-bejegyzéséről kérdeztük, amelyben Magyar Péter arról írt: a korábbi igazságügyi miniszter jóval a Schadl-ügy kirobbanása előtt le akarta váltani Völner Pált, de ezt Orbán Viktor nem engedte.

Havasi Bertalan – aki 2010-től tavaly februári lemondásáig Orbán Viktor sajtófőnöke volt, augusztustól pedig a Miniszterelnöki Iroda helyettes államtitkáraként folytatta – egyébként a 444-nek adott szerdai nyilatkozatában utólag elismerte: „A mondat valóságtartalma most így visszanézve nem állja meg a helyét.” Hozzátette, ő személyesen azt gondolta, hogy Magyar Péter egyike lesz „a már megszokott ellenzéki próbálkozásoknak”, de nem így lett.

Havasi úgy látja, hogy a Tisza Párt elnöke „szervesen, sikeresen építkezett”, megnyerte a választást kétharmaddal, a felelősség innentől kezdve az övé a kormányzásért. „Gratulálunk neki, sok sikert kívánunk” – üzente. Azt is mondta, hogy ő nem látott belső méréseket, de azok közé tartozott, akik elhitték a Mediánnak, hogy ekkora a Tisza előnye. Állítása szerint egyébként sokat vitatkoztak „házon belül”, jól érzékeli-e, hogy erős kormányváltó hangulat van.

Gulyás Gergelynek nincs köze ahhoz, amit Magyar Péter csinál – de ha mégis, akkor egyszer nagyon hálásak leszünk neki

A Miniszterelnökséget vezető miniszter két évvel ezelőtt, 2024 tavaszán egy Kormányinfón igencsak rejtélyes kijelentést tett, amikor megkérdezték, mit szól ahhoz, hogy a Tisza Párt színeiben elindul az EP-választáson Magyar Péter, aki évtizedeken át a barátja volt, és emiatt megrendült-e benne Orbán Viktor bizalma. Gulyás ennek akkor nem látta jelét, úgy fogalmazott:

„Ami most történik, ahhoz nekem nincs közöm. Ha mégis, akkor nagyon hálásak lesznek nekem. Ezt jól jegyezze meg mindenki.”

Hogy pontosan mire gondolt a miniszter, az a mai napig nem világos. Így utólag visszanézve, a vasárnapi választás eredményeinek fényében ugyanis Magyar Péteren, a Tisza Párton és az ellenzéki szavazókon kívül más aligha lehet hálás neki – kiváltképpen saját politikai közössége.

A választások előtt két nappal, április 10-én a köztévében szembesítették is a minisztert elhíresült mondatával. Csuhaj Ildikó kérdésére, hogy két éve mit értett alatta, Gulyás azt felelte: „A régi ellenzék Magyarországon kellően lejáratódott, de újból jobbat nem kaphattunk volna, mint a jelenlegi, abban az értelemben, hogy mindaz az agresszivitás és gyűlöletkultusz,

ami a Tisza Párttal együtt a magyar közéletben megjelent, szerintem kellően visszataszító ahhoz, hogy nehéz négy év után is kiváló esélye van arra a kormánypártoknak, hogy vasárnap újra felhatalmazást kapjanak.”

Kövér László: Pánikra semmi okunk

Az immár leköszönő házelnök a választás utolsó heteit leginkább azzal töltötte, hogy riogatott, mi vár az országra és a politikai közösségükre, amennyiben a Tisza nyeri a választást, valamint burkoltan fenyegetőzött is arra az esetre, ha újból a Fidesz-KDNP alakíthat kormányt. Márciusban arról beszélt, hogy bizonyos emberekkel, bizonyos politikai nézetek mellett nincs esély a kompromisszumra, mert nincsenek egy nevezőn és őket nem tartja a nemzet részeinek. A választás egyik tétjének emellett azt tartotta, hogy ne kerüljön őrültek kezébe az ország irányítása.

Februárban azt is állította, hogy az életük múlik ezen a választáson, egy azóta elhíresült interjújában pedig azt közölte: „Túl elnézőek voltunk azokkal a galád cselekedetekkel szemben, amelyek szétzilálják a demokráciát. Azokkal a baloldali támadásokkal szemben, amelyeket a parlamentben és azon kívül is kénytelenek voltunk elviselni.”

Emlékezetes, hogy Magyar Páter feltűnésével kapcsolatban 2024 őszén úgy fogalmazott: pánikra semmi ok, mivel semmi más nem történt eddig, mint hogy az eddig ismeretlen, új ellenfél összegyűjtötte azon ellenzéki szavazókat, akiknek régóta elegük volt Gyurcsányból, „a momentumos ostobákból”, a nem létező Párbeszédből meg a hangoskodó Tordai Bencékből és Szabó Tímeákból, illetve a Jobbikból, amelyik annyira belebonyolódott a saját cseleibe, hogy már azt sem tudja, honnan indult és merre tart.

A leköszönő házelnök minap a HírTV-nek adott nyilatkozatában értékelte a választási eredményt. „A korábbi ellenzék, a most kormányra kerülő Tisza Párt előtt semmiféle alkotmányos korlát nincsen, hogy a legvadabb rémálmaink szerinti alakzatba hozza Magyarországot” – mondta. Vagyis az ellenzéki politikusokra korábban tízmilliós bírságokat kiszabó Kövér László most már a kétharmad jelentette túlhatalom miatt aggódik. Ezt is megértük.

Menczer Tamás: Magyar Péterből akkor lesz miniszterelnök, amikor belőlem római pápa

„Ez az ember bejelentkezett az ország vezetésére. Na, tudják mikor fogja Magyar Péter vezetni az országot? Én egyszer ezt már mondtam, azóta is fenntartom. Belőle akkor lesz miniszterelnök, amikor belőlem római pápa”

– közölte Menczer Tamás 2024 novemberében egy mezőtúri lakossági fórumon.

A Fidesz kommunikációs igazgatója és országgyűlési képviselője akkori nyilatkozatát azzal folytatta: „Szóval le fogjuk őt győzni, ahogyan legyőztük az eddigi ellenfeleinket is, és úgy fogjuk legyőzni, és úgy fog eltűnni, úgy fog kipukkadni, mintha soha itt se lett volna.”

Menczer ugyan az egyéni körzetét elbukta, a Fidesz listájáról bekerült a parlamentbe, mert a biztos bejutó 36. helyre került. Így a politikus a következő országgyűlésben is velünk marad – már ha a Vatikán is rábólint, hogy egyházfői teendői mellett képviselő lehessen. Van ugyanis egy rossz hírünk a Fidesz kommunikációs igazgatójának: a minap Sulyok Tamás köztársasági elnök arról tájékoztatta Magyar Pétert, hogy őt fogja felkérni miniszterelnöknek, és miután a parlament megválasztja, a Tisza Párt elnökét bízzák majd meg kormányalakítással.

Kipukkadt a digitális lufi

Fideszes politikusok, véleményvezérek és kormányközeli médiumok az elmúlt két évben rengetegszer azt hangoztatták, hogy a Tisza Párt csak egy digitális lufi, ami előbb-utóbb kipukkad. Végül azonban éppen ennek ellenkezője derült ki: a kormánypárt láttatta a támogatottságát nagyobbnak, mint amekkora valójában volt. Így talán a végén még saját maguk is elhitték, amit felfújtak: hogy ők a többség, és a vereségükben közrejátszhatott, hogy bezárkóztak a véleménybuborékukba.

A Tisza nem egy párt, hanem egy digitális politikai mozgalom, „nekik nincsen pártjuk” – fejtette ki maga Orbán Viktor a Magyar Nemzet podcastjában Bayer Zsoltnak tavaly nyáron. Ebben a műsorban egyébként azt is mondta, nyugodt afelől, hogy ugyanolyan választási eredmény lesz 2026-ban, mint amilyen 2022-ben volt, de ezt inkább már külön ki sem emeljük. „Az egy digitális blöff, mi meg egy valóságos közösség vagyunk” – fogalmazott még idén március közepén is, hetekkel a választás előtt is a kormányfő, de ezt hangoztatta Vitályos Eszter is április 8-án.

Azt gondolhatták a kormányoldalon, hogy mivel az ellenfél csak a digitális térben erős, nekik is ott kell megvívniuk velük a politikai küzdelmet. Ebből lett aztán a Harcosok Klubja, majd nem sokkal később a Digitális Polgári Körök (DPK). Hamar kiderült azonban, hogy nem csak az interneten áradt a Tisza: amíg a Fidesz digitális harcosokat toborzott, addig Magyar Péter bejárta az országot, és olyan településekre jutott el, ahova ellenzéki politikus még csak sem tette a lábát az elmúlt 16 évben. Miközben a Tisza organikusan szerveződött, aközben a Fidesznek már az is komoly nehézséget jelentett, hogy a saját szimpatizánsaikat egyáltalán aktivizálják a közösségi médiában.

Orbán Viktor: Ordas nagy kamu, hogy rendszerváltó hangulat van

Ötven nappal az április 12-ei választások előtt, a hivatalos kampány indulásának napján Magyar Péter arról beszélt, hogy nagyon jó híreket kapnak az országból, „igazi rendszerváltó hangulat van”, nagy sorok állnak a Tisza pultjainál. A Tisza Párt elnöke hozzátette, hogy szerinte ők lettek az elsők, akik összegyűjtötték a szükséges aláírásokat.

Erre természetesen jött riposzt: Orbán Viktor aznap egy videóval jelentkezett a Facebook-oldalán, amelyben azt mondta: „Az, hogy mi leszünk meg legelőször, mi vagyunk a leggyorsabbak, mi vagyunk a legnagyobbak, az mondjuk harminc-egynéhány éves Fidesz-KDNP múlttal a hátunk mögött elvárható.” Ezek után még fontosnak tartotta megjegyezni, hogy

„az, hogy rendszerváltó hangulat van, az egy ordas nagy kamu, ebből semmi nem igaz”.

A Medián nem mér, hanem rajzol, Hann Endre a legjobb humorista

„Mi a választásokon indulunk, a Medián pedig a rádiókabarén kíván indulni” – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter február végén a Kormányinfón. Ezzel arra utalt, hogy szerinte a közvélemény-kutató cég felmérései politikai befolyásolásra, a választók manipulálására irányulnak, és elszakadnak a valóságtól.

„Hogy valaki azért állít valótlant, mert humorizálni akar, vagy más célja van, ezt nem tudom megmondani, de miután saját kutatásaink is vannak és 20 éve dolgozunk ugyanazokkal, ezért tudjuk, hogy a valóságtól ennél távolabb kutatás nem nagyon állhat” – ezt pedig már egy Facebook-videójában mondta a kancelláriaminiszter.

A Medián vezetőjét, Hann Endrét a választási kampányban az immáron leköszönő miniszterelnök, Orbán Viktor pedig azzal gúnyolta, hogy ő a „legjobb humorista”, amiért a Tisza Párt kétharmadát mérte. A vasárnapi eredmények azonban teljes mértékben igazolták az akkori adatokat: jelen állás szerint a Tisza Pártnak 137, a Fidesz-KDNP-nek 56, a Mi Hazánknak pedig 6 mandátuma lesz a következő országgyűlésben. A kétharmadhoz 133 mandátum szükséges. A végleges mandátumszám azután dől el, hogy a levélszavazatokat és a külföldön leadott voksokat is összesítik most szombaton.