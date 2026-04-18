Egy bukott fideszes képviselő bocsánatot kért az elmúlt évek gyűlöletkampányáért, szerinte a Fidesz semmit nem tanult a választási vereségből

2026-04-18 05:54:00 CEST

A parlamentből távozó fideszes országgyűlési képviselő szerint április 12-én este elkezdett gyógyulni Magyarország. Szerinte ha a Fidesz is uszítással, lejáratással, párton belüli fenyegetéssel és megfélemlítéssel megy tovább, akkor semmit sem tanultak a csúfos vereségből.

Ha ugyanazok az emberek szeretnék újraépíteni a Fideszt, akik miatt idáig jutottunk, akkor nagy bajban leszünk. Amennyiben kötelező feladatban kiadott uszítással, torz szembesítéssel, lejáratással, párton belüli fenyegetéssel és megfélemlítéssel megyünk tovább, akkor semmit nem tanultunk a vasárnapi csúfos vereségből – posztolta a Facebook-oldalán Király Nóra aki csaknem egy éve lett parlamenti képviselő a Fidesz-KDNP 2022-es listájáról. A vasárnapi választáson maga is nagy vereséget szenvedett a budapesti 9. számú egyéni választókerületben, Csepelen, ahol a Tisza Párt jelöltje, Kátai-Németh Vilmos több mint kétszer annyi szavazatot kapott, mint ő.

„Jelenleg nulla önreflexió és nulla felismerés van arra vonatkozóan, hogy április 12-én este elkezdett gyógyulni Magyarország. Aki meg akarja gátolni ezt a folyamatot, hazánk és a magyar emberek lelki békéje ellen dolgozik. Sokan vagyunk a Fideszen belül, akik ezt nem akarjuk engedni. Közel 2,4 millió ember szavazott a Fideszre. Hatalmas a felelősség, hogy a választóink érdekeit megfelelően képviseljük. Ehhez teljes megújulás szükséges. Választóink képviseletének alapja nem lehet gáncsoskodás és gyűlölködés. Arra kell törekednünk, hogy egy jobb országban éljünk” – szögezte le a politikus.

Király Nóra feltehetően a teljes pártvezetésre is gondolt, amikor kijelentette: „Sajnos még senki nem kért bocsánatot a 2,4 millió szavazónktól ezért a vereségért. Én ezt most megteszem: bocsásson meg mindenki, akinek az elmúlt évek, hónapok gyűlölet kampányát el kellett viselnie. Az utolsó órájában vagyunk annak, hogy változtatni tudjunk a hozzáállásunkon. Teljesen új alapokra és fiatalításra van szükség, a parlamenten belül és kívül egyaránt! – Sokan most először azért nem szavaztak ránk, mert elegük lett az elmúlt években kialakult közbeszédből, közhangulatból és a következmények nélküli országból. Tökéletesen igazuk van abban, hogy ez a mi felelősségünk. Az április 12-i választás eredménye megmutatta, hogy a gyűlöletkeltés nagyon nem jó irány, hiszen családok mentek tönkre, barátságok szűntek meg a kampány miatt és ez a legutolsó, amit egy keresztény, konzervatív, nemzeti érzelmű közéleti szereplő kívánhat az országnak – állapította meg a politikus.

„Sokan, sokszor könyörögtünk, hogy ne ilyen kampány legyen, de szokás szerint semmibe vették a kérésünket. A saját embereink, segítőink közül sem találtunk olyat, aki azonosulni tudott ezzel a bénító kampánnyal. Mit vártunk vajon a bizonytalanoktól? A korábbi tapasztalatokhoz képest hihetetlen volt, de nem jött már senki szívvel-lélekkel segíteni. Itt az ideje ezen változtatni” – szólította fel párttársait.

Király Nóra Facebook-oldalán két nappal a választás előtt még mosolyogva pózolt Szentkirályi Alexandrával, a Fidesz budapesti elnökevel.