Nyilvánosságra kerültek az adatok, csak 2024-ben a dolgozók egyharmada távozott a magyarországi gyermekvédelmi intézményekből

Sokkoló mértékű a fluktuáció, és nem csak a Szőlő utcai javítóintézetben. A szakmai ajánlások szerint 30 százalék feletti fluktuáció már működésképtelenség közeli állapotot jelez.