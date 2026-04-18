Magyar Péter szórta a nagyvonalú gesztusokat, békéről azonban szó sincs a túlélésért küzdő Fidesszel

Fidesz;béke;túlélés;gesztus;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-04-18 05:50:00 CEST

Nagyvonalúnak tűnt a parlamenti tisztségek és bizottsági helyek elosztásánál a leendő miniszterelnök, ám Horn Gábor elemző az egész arról szólt, hogy ezek a lépések nem kerülnek semmibe. Ő azt sem tartja kizártnak, hogy Orbán Viktor végül háttérbe vonul. Elemzés.

Szerintem Magyar Péter komolyan gondolja azt, amit Orbán Viktor soha nem is mondott, hogy kiszolgáltatott ellenzék nélküli parlamentet képzel el, és nem bólogató Jánosokat vár maga köré – mondta lapunknak Horn Gábor. A Republikon Alapítvány vezetője ezzel szemben szkeptikus a Fidesz ellenzéki megújulását illetően.

Az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő pénteki tárgyaláson a bejutó pártok több mint másfél órán át egyeztettek a tisztségek és bizottsági helyek elosztásáról. Később Magyar Péter elárulta: a Tisza 20 bizottság létrehozását javasolja és arra is nyitottak, hogy az ellenzéki pártok – még a Mi Hazánk is – a súlyuknál erősebb pozíciókat kapjanak. A leendő kormánypárt a parlamenti alelnöki helyeket illetően is nagyvonalú lenne. Míg az előző ciklusban 6-ból 4 a Fideszé volt, ezúttal nekik, a KDNP-nek és a Mi Hazánknak is egyet, tehát összesen hármat juttatnának. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy bár pártjának kétharmados többsége van, kompromisszumokra törekednek, és minden parlamenti erővel egyeztetni akarnak, mert „máshogy” kívánják működtetni az Országgyűlést, ahogy az eddig zajlott.

Meglepő fejlemény volt azonban, hogy a Mi Hazánk és a Fidesz is egyöntetűen, konstruktív, korrekt tárgyalásokról beszélt. Horn Gábor szerint azonban szó sincs valódi békességről.

– A Mi Hazánk eddig is kis pártként evickélt, a Fidesz pedig ebben a teljesen lerombolt és összezsugorodott állapotában nem nagyon tud mire ugrálni. Számukra most nem az a kérdés, hogy mi lesz az országgal, hanem hogy ők hogyan élik túl ezt az óriási vereséget

– fogalmazott. Ebből a szempontból is beszédesnek és jelképesnek tartotta, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely a tárgyalás előtt látványosan kezet fogtak. – Ilyenkor már célszerű elengedni a kampány sérelmeit. Most már mindenki tudhatja, hogy nem azonos súlyú az, ha valaki politikai ellenfeléről mond túlzó állításokat, vagy ha százmilliárdokból hazudozik. Ez a politikai jövőt is meghatározza - fogalmazott az elemző.

Arról is érdeklődtünk, Horn Gábor mit olvas ki abból, hogy a legtöbb gesztust Magyar Péter a Mi Hazánk felé gyakorolta. A nemzeti radikálisok ugyanis a parlamenti alelnökségen túl az eddigi egy helyett három szakbizottságot vihetnek majd, sőt, rájuk bízhatják az MNB-ügyeket vizsgáló testület vezetését. A Tisza emellett befogadta azt a mihazánkos javaslatot is, miszerint a képviselő-testület innentől a Szent Korona előtt tesz esküt.

Ezek olyan gesztusok, amik nem kerülnek semmibe – értékelt Horn Gábor bár hozzátette: számára is „kicsit furcsa” volt ez a mértékű nyitás. De meglepődni nem kell – folytatta -, a Tisza szavazótábora heterogén, „népfrontos” bázis, amelyben jelentős arányban jelen vannak jobboldali, akár radikálisabb választók is. Úgy véli, Magyar Péter részben feléjük is üzen ezekkel a lépésekkel, sőt azon jobboldaliak felé is, akik most éppen elbizonytalanodnak a válságát élő Fideszben. „És Magyar közben ezzel nem kockáztatja érdemben a kormányzati működést sem” – tette hozzá a Republikon vezetője.

A Tisza más újítást is tervez a parlament alakuló ülésére. E szerint a párt elnöke már ezen a napon – május 7. és 9. között valamikor – letenné a kormányfői esküt, a miniszterei pedig néhány nap késéssel követnék őt.

Ez hivatalosan azt jelentené, hogy Magyar Péternek hívnák az ügyvezető Orbán-kormány miniszterelnökét.

Horn Gábor szerint azonban ez helyes lépés, hiszen így mindenkinek az lesz az érdeke, hogy lezáruljon az ex-lex állapot és nagyon gyorsan végbemenjen a kormányváltás.

Magyar Péter a sajtótájékoztatóján közölte azt is: az alakuló ülés napjára lefoglalták a Kossuth-teret, a Tisza ugyanis újabb nagy rendezvénnyel ünnepelné az új kormány beiktatását.

Ilyen „esküünnepséget” azonban éppen Orbán Viktor 2010-es visszatérésekor szervezett a térre a Fidesz.

Horn Gábor úgy véli, ez mutatja meg, hogy tudatos politikai építkezésről van szó, az ilyen események segítenek fenntartani a lendületet, különösen a fiatalok körében.

Közben fiatalítana a Fidesz is, hiszen az alakuló ülésen szinte teljesen lecserélt képviselőcsoporttal mutatkozhatnak be. Orbán Viktor még csütörtökön beszélt ennek szükségességéről, és Gulyás Gergely szintén elmondta a parlamentet előkészítő tárgyalás után: az ellenzéki léthez frissítésre van szükség, a leköszönő miniszterelnök a segítségét kérte abban, hogy kiválasszák az új képviselőiket a választáson bejutottak helyett. Horn Gábor erről a folyamatról kifejezetten élesen beszélt. „Nem a Fidesz bukott meg, hanem Orbán Viktor” – fogalmazott. Úgy látja, nem egy pártmodell, hanem egy személyhez kötött rendszer omlott össze. Szerinte a miniszterelnök „nem nagyon érti, mi történt vele”, miközben a párton belül már érzékelhető a bizonytalanság. Hasonló javaslatot egyébként Gyurcsány Ferenc dobott be 2011-ben, amikor az MSZP-frakció teljes lecserélését és a listás képviselőik lemondatását követelte. Gyurcsány ekkor Mesterházyval harcolt a párt „megújításáért”. „Láttuk az eredményét, ez tovább gyengítette a baloldalt” – emlékeztetett Horn Gábor.

A szakértő a Fidesszel kapcsolatban hangsúlyozta: valódi önvizsgálat nélkül minden átalakítás felszínes marad. Ám azt sem tartja kizártnak, hogy Orbán Viktor végül háttérbe vonul. „A Fidesznél Orbán Viktor a válság okozója, így nem lehet a válság kezelője” – fogalmazott.