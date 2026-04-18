21 Kutatóközpont: Sok olyan embert is meg tudott szólítani a Tisza, akik korábban nem szavaztak

A választás előtti utolsó napokban a Telex megbízásából közvélemény-kutatást készített a 21 Kutatóközpont. Ebben arról is kérdezte a válaszadókat, hogy kire szavaztak korábban, miért akarnak vagy nem akarnak kormányváltást, illetve hogy milyen várakozásaik vannak a választás utánra.
A válaszadókat arra kérték, emlékezzenek vissza, kire szavaztak a legutóbbi országgyűlési választások alkalmával. A portál összefoglalója szerint
a Fidesz a 2022-es szavazóinak háromnegyedét tudta megtartani, 12 százalékuk viszont 2026-ban már a Tiszára szavazott.
a legutóbb a közös ellenzéki listára szavazók túlnyomó többsége, 87 százaléka múlt vasárnap a Tisza Pártra szavazott.
a 2022-ben nem szavazók 30 százalékát tudta meggyőzni a Tisza, 9 százalékát pedig a Fidesz. Nagy többségük azonban a 21 Kutatóközpont utolsó napi eredményei szerint 2026-ban sem szavazott, vagy nem árulta el, hogy kire tervez.
A 21 Kutatóközpont szerint ezekből az adatokból jól látszik, hogy a Tisza Párt a korábbi szavazói csoportok mindegyikéből képes volt elszívni választókat: nemcsak az ellenzéki összefogásból, de a Fideszből és a pártnélküliek sorából is. A magas részvétel éppen azért alakult ki, mert a Tisza rengeteg korábbi nem szavazót meg tudott szólítani.
A kutatás a pártpreferencia miértjére is kitért. A kormánypárti kitöltőktől és a kormányváltást akaróktól is válaszlehetőségek felsorolása nélkül, nyitottan kérdezték meg a kutatók, hogy mik a mögöttes mozgatórugói a véleményüknek. A beérkezett szabadszavas válaszokat a kutatók utólag rendezték kategóriákba. Eszerint
minden ötödik olyan válaszadó, aki kormányváltást szeretett volna, a korrupciót, lopást, a NER-rendszerét jelölte meg indokként. 13 százalékuk a kormánnyal, a Fidesszel vagy Orbánnal elégedetlen, további 11 százalék az ország állapotával általában, 5 százalékuk az állami rendszerekkel, 4 százalékuk a gazdaság helyzetével.
a válaszok között megjelent az is, hogy túl sok ideje kormányoz a Fidesz, illetve a morális válság (6–6 százalék említette).
a Fidesz világnézete kevésbé volt hangsúlyos az eddig felsoroltakhoz képest, ugyanakkor 4 százalék említette a nyugatival szembeni keleti orientációt, további 3 százalék a demokrácia és nyugati értékek hiányát.
az elmúlt évek botrányait viszonylag alacsony arányban, 2 százalék említette.
Összességében az rajzolódik ki, hogy a kormányellenes szavazóknak két fő fájdalma volt, az ország általános állapota és a rendszerszintű korrupció.
A kormány maradását kívánók körében
a leggyakoribb érv az elégedettség volt, 21 százalék említette.
minden ötödik kormánypárti a biztonságot emelte ki, legyen az anyagi, fizikai, vagy maga a kiszámíthatóság.
a Fidesz fő üzenetét, a békét a kormánypártiak 9 százaléka nevezte meg preferenciája okaként, ugyanakkor a biztonság részben a háborúból való kimaradásra is utalhat, tehát az előző kategória nem különíthető el ettől élesen.
az Orbán-kormány konkrét intézkedései közül a családtámogatásokat említette a válaszadók 6 százaléka, 2 százalék pedig további támogatásokat.
a Fidesz világnézete a válaszok 5 százalékában jelent meg egyértelműen: a válaszadók 3 százalékánál a szuverenitás védelmének üzenete volt fontos, míg 2 százaléka érezte, hogy ideológiailag egyetért a Fidesszel.
Orbán Viktort személyesen a kormánypártiak 3 százaléka nevezte meg pártpreferenciája okaként, míg az ellenzék ellenszenvességét 6 százalék említette.
A kormánypártiak legfőbb oka arra, hogy kitartsanak a Fidesz mellett a biztonság volt, nemcsak a háborúval szemben, de megszokottság, a bizonyítottság, a kiszámíthatóság is része ennek a 21 Kutatóközpont szerint. A Fidesz üzenete saját szavazóinál betalált, ők valóban úgy érezték, hogy Orbán Viktor a biztos választás, azonban a múlt vasárnapi eredmények szerint a bizonytalanokat ezzel nem sikerült meggyőzni,
többségbe kerültek a társadalomban azok, akik abban bíztak, hogy lehet jobb, mint azok, akik attól féltek, hogy lehet rosszabb.
A kutatásból kiderült az is,
a választások előtt 37 százalék gondolta úgy, hogy a Tisza győzelmével járna jobban anyagilag, de ettől nem sokkal maradtak el azok, akik egy újabb Fidesz-kormánnyal számítottak volna jobb gazdasági helyzetre (32 százalék). A kormánypártiak valamivel nagyobb arányban bíztak saját pártjukban (91 százalék) anyagi helyzetüket tekintve, mint a Tisza szavazói a Tiszában (81 százalék). A nyitott kérdésből az rajzolódott ki a 21 Kutatóközpont szerint, hogy a Tisza szavazói számára nem ez az elsődleges szempont. A pártnélkülieket mindkét párt ugyanakkora arányban győzte meg gazdasági kompetenciáiról.
a válaszadók harmada gondolta úgy, hogy a Fidesz tudna nagyobb eséllyel biztonságot teremteni az országban, valamivel többen, 43 százalék viszont a Tiszára voksolt ebben a kérdésben. A Fidesz saját szavazói valóban egyetértettek ezzel az üzenettel, 95 százalék a Fideszt választotta a kérdésben. A pártnélküliek viszont ugyanakkora arányban (15-15 százalék) választották a Fideszt, mint a Tiszát a biztonság zálogának. A Tisza szavazói szintén saját pártjuknak szavaztak bizalmat a biztonság kérdésében is.
Összességében a 21 Kutatóközpont adataiból az látszik, hogy a Fidesz által kínált valóságértelmezés csak a társadalom kisebbségének, mintegy harmadának felelt meg. Az ellenzékiek és a pártnélküliek többsége számára a Fidesz legfontosabb üzenetei is idegenül hatottak. Hiába próbált a kampányban Orbán közvetlenül is beszélni a vele kritikus szavazókhoz, ha előtte 16 évig az volt a Fidesz – bevált – stratégiája, hogy elég csak a sajátjait meggyőzni, mert ők a legnagyobb tábor, és nem számít, hogy az ellenoldal szavazóinak milyen mély ellenérzései vannak vele szemben.