Komjáthi Imre Dobrev Klárának: Aki a saját pártérdekét fontosabbnak tartja a kormányváltásnál, az nem csak a baloldalt, hanem a hazáját is elárulja

MSZP;DK;kormányváltás;Komjáthi Imre;Dobrev Klára;

2026-03-22 12:54:00 CET

Az MSZP elnöke hátralépésre szólította fel a DK-t.

Végignéztem az elmúlt napok nyilatkozatait, és nem hallgathatok tovább. Azért a nyílt levél formáját választom, mert a legutóbbi megkeresésemre válaszra sem méltattál - de ma már nem is nekem, hanem a választóknak tartozol elszámolással - kezdte Dobrev Klárának címzett nyílt levelét Komjáthi Imre, az MSZP elnöke a Facebookon.

„Klára, beszéljünk egyenesen, ahogy két baloldali politikushoz illik. Másfél évtized után most először van reális, kézzel fogható esély arra, hogy elzavarjuk ezt a kormányt. Az emberek változást akarnak, és joggal várják el tőlünk, hogy ne álljunk a győzelem útjába. Ehhez képest azt látom, hogy a Demokratikus Koalíció ma már nem a kormányváltásért, hanem a saját politikai túléléséért küzd, és ezzel az ország jövőjét kockáztatja” - fogalmazott Komjáthi Imre, majd felidézte, hogy az MSZP korábban kész volt az együttműködésre, felajánlották, hogy támogatják a DK egyéni győztes képviselőit, mert abban hittek, hogy a közös cél fontosabb a pártlogónál. A DK ezt azonban akkor „gőgösen és határozottan” elutasította - tette hozzá.

„Akkor még azt hittétek, egyedül is leigázzátok az ellenzéki térfelet. Ma viszont már más szelek fújnak: a támogatottságotok olvad, és ki kell mondani az igazságot: a DK ma már nem képes egyéni körzetet nyerni” - írta az MSZP elnöke. Komjáthi Imre szerint ennek ellenére a DK-nál még mindig a régi reflexek működnek, a zavaros ajánlásgyűjtési ügyek és a más ellenzéki erők elleni folyamatos áskálódás azonban nem politika, hanem rombolás - hangsúlyozta. Majd kijelentette:

„Aki ma a saját pártérdekét és a parlamenti helyeit fontosabbnak tartja a kormányváltás esélyénél, az nemcsak a baloldalt árulja el, hanem a hazáját is.”

Aki ugyanis kockáztatja a 2026-os győzelmet csak azért, hogy ne kelljen szembenéznie a saját kudarcaival, az a Fidesz hatalmának meghosszabbítását segíti elő - hangsúlyozta Komjáthi Imre, hozzátéve, az MSZP hátralépett az ország érdekében, a DK viszont láthatóan képtelen erre.

„Klára, a baloldalisághoz nem elég pirosra átfesteni a párt címerét, és az sem tesz senkit baloldalivá, ha az országot elárasztja pirosra festett plakátokkal és öblös feliratokkal, mi vagyunk a baloldal. Baloldalinak lenni nem kampányfogás. A baloldaliságot a tisztesség, a becsület, a szolidaritás és az ország iránt érzett felelősség adja” - üzente Dobrev Klárának az MSZP elnöke. Mint közölte, Magyarország nem bír ki még négy évet az Orbán-rendszerrel, és a választók nem fognak megbocsátani azoknak, akik hiúságból vagy önérdekből elszabotálják a változást.

Komjáthi Imre abban bízik, hogy a DK tagjai és támogatói „tisztességes, az Orbán-rendszer leváltásáért elkötelezett, jó szándékú demokraták”, ezért ha a DK nem változtat a stratégiáján, azzal őket is cserben hagyja. „Ne tegyétek ezt velük, ne tegyétek ezt Magyarországgal! A felelősség a tiétek. Ne legyetek ti az akadálya annak, hogy végre megszabaduljunk ettől a kormánytól!” - olvasható az MSZP elnökének felszólítása.