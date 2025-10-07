Külföldre menne a magyar fiatalok fele

Az Európai Szocialisták Pártja és annak tagja a Magyar Szocialista Párt hosszú évek óta szívügyének tekinti az Európai Ifjúsági Garanciaprogram széleskörű elfogadtatását a politikai paletta valamennyi szereplőjével. Szerencsére mára már szinte nincs is olyan szereplő még a jobboldalon sem, aki kétségbe vonná az egész Európát behálózó és Magyarországot is súlyosan érintő ifjúsági munkanélküliség drasztikus csökkentésének szükségességét - olvasható az MSZP európai parlamenti delegációjának nyilatkozatában.