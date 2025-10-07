A vasárnapi önkormányzati választáson újraválasztásért küzd a brüsszeli kerületi polgármester, aki áprilisban azzal vált híressé, hogy betiltotta Orbán Viktor és szélsőjobboldal rendezvényét.
A főváros – és egyben az ország – első előválasztása előtti hétvégén a két induló, a szocialista Horváth Csaba és a párbeszédes Karácsony Gergely már annak is örült volna, ha ötezren elmennek az egy héten át tartó voksolásra.
Az MSZP európai parlamenti képviselői igennel szavaznak majd a magyar jogállamiság helyzetéről szóló jelentésre - tudta meg a Népszava.
Tarlós István etikátlannak és logikátlannak nevezte, hogy a szocialisták a felújítás alatt álló 3-as metró minden állomására liftet követelnek az akadálymentesítés megoldására - informál az MTI.
Noha a kormánypárti nyilatkozatok alapján egyelőre kérdéses, egyáltalán napirendre kerülhet-e pénteken, de azért megküldte a szocialista frakció a parlamenti képviselőcsoportok vezetőinek a javaslatot, mellyel orvosolnák a Fidesz-KDNP által szabálytalanul elfogadott, Áder János államfő által visszaküldött plakáttörvényt.
Emmanuel Macron elnökválasztási győzelme jelezte a hagyományos francia pártok válságát. Mozgalmának látványos felemelkedése a Szocialista Párt végét is jelentheti.
A kormányközeli Századvég Alapítvány friss közvélemény-kutatásának eredményei szerint a kormánypártok előnye stabil, a Jobbik támogatottsága tovább csökkent, ezzel mind a teljes népesség, mind a biztos szavazó pártválasztók körében az MSZP megelőzte a szélsőjobboldali pártot.
Pénzbírságot szab ki a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) azokra a képviselőkre, akik megszegték a frakciófegyelmet, s nem voltak hajlandók tartózkodni a konzervatív kormányfő, Mariano Rajoy beiktatásakor.
Ha most tartanák az újabb előrehozott választást Spanyolországban, a jobboldali Néppárt (PP) tovább növelné támogatottságát, a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) ugyanakkor a másodikról a harmadik helyre esne vissza – derült ki az ABC című konzervatív lapban közölt felmérésből. A PP a becslések alapján a voksok 36,4 százalékával 159 mandátumot szerezne, míg a PSOE 18,6 százalékkal csupán 68 képviselői helyet nyerne el.
Biztonsági okok miatt elmarad idén a francia Szocialista Párt (PS) hagyományos nyári egyeteme. Az elmúlt hónapokban incidensekkel kísért tüntetések nyomán a kormánypárt attól tart, hogy szélsőbaloldali erők megzavarhatják a rendezvényt.
Szinte hihetetlen, de mégis: megvan a felelőse az egészségügy lepusztulásának: az elmúltnyolcév. Komolyan. De ugyanez a helyzet az oktatás drámai állapotával is, arról is a szocialisták tehetnek.
Az európai szocialisták manővere ismét rámutat arra, mennyire sötét, göbbelsi stílusú propaganda a Fidesztől a Szocialista Internacionálé „magyarellenes összeesküvéséről” hazudozni - írja holnap megjelenő "Brüsszeli illúziók" című jegyzetében brüsszeli tudósítónk.
Több miniszterelnök és európai vezető érkezik pénteken Budapestre, az Európai Szocialisták Pártja (PES) kétnapos tisztújító kongresszusára.
Az Európai Szocialisták Pártja és annak tagja a Magyar Szocialista Párt hosszú évek óta szívügyének tekinti az Európai Ifjúsági Garanciaprogram széleskörű elfogadtatását a politikai paletta valamennyi szereplőjével. Szerencsére mára már szinte nincs is olyan szereplő még a jobboldalon sem, aki kétségbe vonná az egész Európát behálózó és Magyarországot is súlyosan érintő ifjúsági munkanélküliség drasztikus csökkentésének szükségességét - olvasható az MSZP európai parlamenti delegációjának nyilatkozatában.
A parlament elnöki tisztségét is betöltő Mihail Mikovot választotta vezetőjének a Bolgár Szocialista Párt. Mikov feladata nem egyszerű, neki kell felkészítenie pártját a kormány lemondása miatt sorra kerülő előrehozott választásra az egyre terebélyesedő bolgár politikai válság közepette.
Új főtitkárt választanak vasárnap az ellenzékben lévő spanyol szocialisták. Három jelölt is harcba száll Alfredo Pérez Rubalcaba megüresedett posztjáért. Meglepetésre a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) több jeles politikusa nem dobta be nevét a kalapba, nem pályázott az egykor Felipe González által betöltött tisztségre.
A Szombathelyi Haladás új, Rohonci úti stadionjának építését sürgetik a helyi szocialisták, önkormányzati közgyűlési frakcióvezetőjük szerint azonban eddig egyetlen forint állami pénz sem érkezett, amelyből a kormányzó pártok prominensei által megígért sportkomplexum terveztetése megkezdődhetne.
Az MSZP budapesti választási bizottságának elnöke szerint a fővárosi párttanácsban várhatóan annak lesz többsége, hogy a párt országos választmánya fogadja el a pártelnökség EP-választás utáni lemondását.
Az ellenzéki szocialisták győzelmét hozták az európai parlamenti választások Portugáliában vasárnap az urnazárás után nyilvánosságra hozott előrejelzések szerint.
Összeurópai szinten kicsit javítani tudtak a szocialisták egy összesített közvélemény-kutatás és mandátumbecslés szerint, de még így is a Fideszt is a soraiban tudó néppárti képviselők lennének a legtöbben az EP-ben - írja a hvg.hu.
Csekély előnnyel ugyan, de vezetnek a május végén megrendezendő európai parlamenti választásra készülő európai szocialisták a néppártiak előtt az EU teljes területén végzett felmérés szerint. Túl korai lenne azonban győztest hirdetni. A felmérés is megerősíti, hogy egyre inkább teret nyernek az európai radikális és euroszkeptikus pártok, s nemcsak Franciaországban, vagy Hollandiában, de akár Ausztriában is a legtöbb szavazatot szerezhetik meg.